Unidas por Extremadura denuncia la proliferación de proyectos para instalar plantas de biogás en la región

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y la diputada Alba Soto han denunciado este miércoles en Miajadas la proliferación de proyectos para instalar plantas de biogás en distintos puntos de Extremadura, entre ellos la propia localidad cacereña, donde, según ha señalado Soto, la iniciativa cuenta con una "importante oposición vecinal.

La formación ha enmarcado esta denuncia en la convocatoria de una conferencia que se celebrará el próximo 10 de junio, a las 20.00 horas, en el Palacio Obispo Solís de Miajadas, situado en la calle Real, 28. El acto, titulado '¿Qué hay detrás de las plantas de biogás?', contará con la participación del científico del CSIC Antonio Turiel.

Según ha avanzado Alba Soto, a este encuentro también se convocará a plataformas ciudadanas de otros municipios extremeños que se oponen a proyectos similares, entre ellos Oliva de Plasencia, La Coronada o Granja de Torrehermosa. La diputada ha advertido de que "a día de hoy son muchas más las que vendrán si no lo paramos ya que las quieren imponer en nuestra tierra".

El Periódico Extremadura

Tierra de sacrificio

Irene de Miguel ha querido precisar que Unidas por Extremadura no se opone al biogás como tecnología, sino a lo que ha definido como una proliferación de plantas que, a su juicio, convierte a Extremadura en "una tierra de sacrificio". Según ha indicado, se trata de "un modelo extractivista" que favorece que se traigan residuos desde otros territorios y que acaba industrializando lo que, en teoría, debería servir para minimizar el uso de residuos.

La portavoz de la formación ha sostenido que con esta industria ganan "las empresas que vienen de fuera y que no tributan aquí", mientras que pierde "el territorio, los vecinos y vecinas que ven como las consecuencias ambientales y para la salud de estas plantas las sufrimos nosotros aquí en Extremadura, los de siempre".

De Miguel también ha criticado que el diseño de estas industrias se esté realizando "sin ningún tipo de participación vecinal". Por ello, ha reclamado "transparencia" y "participación ciudadana" como pilares para una planificación y una gestión adecuada del territorio.

Comparecencia de las plataformas

La portavoz ha anunciado que Unidas por Extremadura solicitará la comparecencia en comisión de las plataformas ciudadanas que se están creando en torno a estos proyectos. "Vamos con ello a dar voz a la ciudadanía, una voz que se le está hurtando por parte de la Junta de Extremadura", ha señalado.

De Miguel ha vinculado además estos proyectos con otros procesos de implantación de energías renovables en la región. "Hemos sufrido colonización verde por parte de las plantas fotovoltaicas que han alicatado nuestras tierras fértiles de placas y ahora se quiere en nombre de esa transición ecológica, inundar nuestros pueblos con plantas de biogás que no solo traen malos olores, sino perjuicios para nuestra salud", ha afirmado.

En la rueda de prensa también ha intervenido Antonio Calle, coordinador local de Izquierda Unida en Miajadas, quien ha señalado que estas plantas, junto con otras instalaciones, "lo único que van a hacer es perjudicar no solamente a nuestra salud, sino también al medio ambiente y crear una imagen poco apropiada para las producciones que aquí se hacen", en referencia al tomate de Miajadas.

El encuentro con Antonio Turiel se celebrará el 10 de junio a las 20.00 horas en el Palacio Obispo Solís de Miajadas, en la calle Real, 28, bajo el título '¿Qué hay detrás de las plantas de biogás?'.

Qué es el biogás

El biogás es un gas que se obtiene a partir de la descomposición de materia orgánica, como residuos agrícolas, ganaderos, lodos o restos alimentarios, en ausencia de oxígeno. Está compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono y puede utilizarse para producir electricidad, calor o, tras un proceso de depuración, convertirse en biometano. Las plantas de biogás son las instalaciones en las que se realiza este proceso, que también genera un residuo líquido o sólido, conocido como digestato, cuya gestión debe estar regulada y controlada.