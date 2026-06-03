VOX Extremadura pide retirar la reforma del Estatuto Marco sanitario y negociar con los profesionales

El Grupo Parlamentario VOX Extremadura ha registrado en la Asamblea una propuesta de pronunciamiento contra la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud impulsada por el Ministerio de Sanidad. La iniciativa, firmada por su portavoz, Inés Checa Mallebrera, llega en pleno conflicto sanitario, después de que las convocatorias de huelga médica hayan dejado ya en Extremadura 261.423 consultas anuladas y 3.206 operaciones suspendidas, según los datos aportados por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Cabe recordar que, este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto, una decisión que la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM ha calificado de "auténtica irresponsabilidad", al considerar que Sanidad ha llevado adelante el texto sin modificar los puntos que el colectivo médico considera "básicos y justos".

Por ello, el impacto en la atención sanitaria todavía puede crecer, ya que se mantiene convocada una nueva semana de paro entre el 15 y el 19 de junio. Solo la última convocatoria, desarrollada entre el 18 y el 22 de mayo, ha añadido 61.640 citas canceladas y 1.236 intervenciones quirúrgicas suspendidas al balance acumulado.

Rebeca Porras

VOX Extremadura plantea que la Cámara inste al Gobierno de España a retirar el anteproyecto y a abrir una negociación con los profesionales sanitarios y sus representantes. Checa ha sostenido que la reforma promovida por el Ejecutivo central no responde a los problemas reales que, a juicio de VOX, atraviesa el sistema sanitario español. La portavoz ha afirmado que el texto ha sido "elaborado de espaldas a los profesionales del sector".

El origen de la huelga médica

La reforma del Estatuto Marco se ha convertido en el principal motivo de protesta de los médicos, que han mantenido convocatorias de una semana de huelga mensual desde principios de año. Los sindicatos médicos han reclamado un marco propio que reconozca la singularidad de la profesión, mejoras retributivas en las guardias, jubilaciones anticipadas voluntarias y la eliminación de la movilidad forzosa.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), convocante de la sucesión de paros, ha advertido de que, si el Ministerio de Sanidad no se sienta a negociar, el conflicto podría intensificarse en otoño, tras una tregua prevista durante los meses de verano.

Falta de personal y presión asistencial

En la justificación de la propuesta, VOX ha señalado que la sanidad pública española afronta una situación de "creciente deterioro" por la falta estructural de profesionales, la sobrecarga asistencial, el envejecimiento de las plantillas, las dificultades de cobertura en zonas rurales y periféricas y el aumento de las listas de espera.

La formación ha defendido que cualquier reforma del marco regulador del personal sanitario debería abordarse desde el consenso, el diálogo con los profesionales y el reconocimiento de la singularidad y responsabilidad de las distintas categorías sanitarias. Sin embargo, ha considerado que el anteproyecto del Ministerio de Sanidad ha generado "un rechazo generalizado" entre amplios sectores del colectivo sanitario.

Entre las deficiencias que VOX atribuye a la reforma, el grupo ha citado la ausencia de medidas eficaces para reducir la temporalidad y garantizar una estabilidad laboral real, la persistencia de modelos organizativos que perpetúan la sobrecarga asistencial y la prolongación de jornadas y guardias, así como la falta de reconocimiento efectivo de la responsabilidad profesional, la formación y la especial cualificación exigida a determinadas categorías sanitarias.

La iniciativa también ha apuntado a la inexistencia de incentivos adecuados para atraer y retener profesionales sanitarios, especialmente en regiones con déficit de personal, y ha criticado la imposición de regímenes de exclusividad para determinados puestos, al entender que limitan la libertad profesional y dificultan la captación y permanencia de especialistas. Además, ha censurado la negativa a reconocer plenamente el cómputo de las guardias a efectos de jubilación.

Un marco propio para los médicos

VOX Extremadura ha reclamado que se reconozca la "singularidad y especificidad" de la profesión médica mediante un marco propio de interlocución y negociación de sus condiciones laborales. Según ha planteado el grupo parlamentario, el anteproyecto mantiene un modelo de negociación "generalista" que diluye la representación propia de los médicos y dificulta una interlocución directa y eficaz con la Administración sanitaria.

La formación ha afirmado que la reforma no afronta los "verdaderos problemas" de la sanidad pública española, porque, según ha indicado, no soluciona la falta de médicos y enfermeros, no mejora las condiciones laborales del personal sanitario, no reduce la presión asistencial y tampoco garantiza una mejor atención a los pacientes.

Sara Fernández

En esa línea, VOX ha considerado que el texto incrementa la burocracia y el control político, y configura un modelo "intervencionista" alejado de las necesidades reales del sistema sanitario.

Cuatro peticiones al Gobierno

La propuesta registrada en la Asamblea insta al Gobierno de España a retirar "de manera inmediata" el anteproyecto de reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, al considerar que se trata de una reforma "improvisada" y elaborada sin contar con los profesionales sanitarios.

Además, el texto pide abrir un proceso de negociación "real y efectivo" con los profesionales sanitarios y sus representantes, impulsar un plan nacional de choque frente al déficit de médicos y profesionales sanitarios, especialmente en Atención Primaria y zonas de difícil cobertura, y reconocer la singularidad de la profesión médica mediante un marco propio de interlocución y negociación de sus condiciones laborales.

VOX ha defendido que este reconocimiento específico resulta necesario para preservar, según la formación, un sistema público de salud de calidad.