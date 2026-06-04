Más de 670 alumnos extremeños recibirán 320 euros para estudiar inglés fuera del horario escolar

Un total de 671 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria matriculados este curso en centros docentes extremeños recibirán una ayuda de 320 euros para estudiar inglés en horario extraescolar. La Junta de Extremadura ha destinado a esta convocatoria un importe global de 214.720 euros, según la resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) del 3 de junio.

Las ayudas están dirigidas a estudiantes que se formen en centros de idiomas acreditados en Extremadura, es decir, aquellos que permitan realizar exámenes oficiales de lengua inglesa para acreditar el nivel de competencia lingüística dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Concesión por renta

La concesión de las subvenciones se ha realizado siguiendo criterios de renta y sin superar el importe de la matrícula o de la mensualidad correspondiente al desarrollo de la actividad en sesión de tarde.

La lista completa de beneficiarios puede consultarse en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación, en el portal Educarex y en la resolución publicada este miércoles en el DOE por la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Refuerzo del aprendizaje de idiomas

La convocatoria se enmarca en la Estrategia de Internacionalización de la Educación impulsada por la Junta de Extremadura y busca favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso al aprendizaje de idiomas.

El objetivo, según recoge la Administración regional, es crear las condiciones de equidad necesarias para que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades, en un contexto en el que el dominio de otras lenguas se considera una herramienta clave para la formación educativa.

Estas ayudas se suman a otras iniciativas de refuerzo del aprendizaje de idiomas impulsadas por Educación, como el Programa de Inmersiones Lingüísticas PILEx, que este verano ofertará 860 plazas para alumnado extremeño a partir de 6º de Primaria. En concreto, la convocatoria incluye 700 plazas de inglés, 80 de francés y otras 80 de portugués.

Las inmersiones se desarrollarán entre el 28 de junio y el 30 de agosto en distintos puntos de Extremadura, con estancias de una o dos semanas según el idioma, la sede y el nivel educativo.