Agricultura habilita 400 millones en créditos y avales para explotaciones afectadas por la guerra en Irán y las borrascas de Extremadura y Andalucía

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Instituto de Crédito Oficial y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria han habilitado 400 millones de euros para facilitar créditos y avales al sector primario. La medida beneficiará a agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores afectados por las borrascas registradas en Andalucía y Extremadura durante los meses de enero y febrero, así como a los profesionales que sufran las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán.

Dos líneas extraordinarias para el campo extremeño

Según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado, se trata de dos líneas extraordinarias destinadas a mejorar el acceso a la financiación en el sector primario. El anuncio se produce tras la reunión mantenida este jueves entre el ministro Luis Planas y el presidente de SAECA, Pablo Pombo, en la que ambos analizaron la puesta en marcha de estas medidas y la evolución de la actividad de la entidad.

La primera línea está dirigida a los productores afectados por los temporales de enero y febrero en Andalucía y Extremadura, cuya convocatoria ya se encuentra abierta. La segunda línea, todavía en tramitación, busca dar respuesta a las consecuencias del conflicto bélico en Irán sobre agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores, en un contexto de incertidumbre para los costes y la actividad del sector primario.

300 millones para créditos y 100 para avales

Del total del presupuesto público previsto, unos 300 millones de euros se destinarán a la financiación de créditos. Los otros 100 millones servirán para sufragar el coste de los avales concedidos por SAECA, una herramienta clave para facilitar que las explotaciones agrarias puedan acceder a liquidez, según la información trasladada por el Ministerio de Agricultura.

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SAECA supera los 5.800 préstamos garantizados en 2025

Durante el encuentro, Planas y Pombo también repasaron los últimos datos de actividad de SAECA, sociedad tutelada por el Ministerio de Agricultura. En lo que va de 2025, la entidad ha garantizado 5.828 nuevos préstamos a agricultores, ganaderos y pescadores en todo el territorio nacional, con un importe total de 313,9 millones de euros, de acuerdo con el comunicado del departamento que dirige Luis Planas.