La cadena Perfumerías Avenida, presente en Extremadura, inicia un ERE con hasta 98 despidos

La compañía salmantina Hermanos Recio, matriz de Perfumerías Avenida, ha iniciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a un máximo de 98 trabajadores en las 26 provincias en las que la cadena tiene presencia, entre ellas las extremeñas. La empresa cuenta con una plantilla de 656 empleados y ha planteado que el ajuste quede por debajo del 15% del total.

El proceso, según avanza Efe, se encuentra aún en fase de negociación y la previsión de la compañía es alcanzar un acuerdo en un plazo aproximado de mes y medio, según ha explicado a EFE un portavoz de la empresa. Por ahora, no existe un listado definitivo de cierres ni de tiendas afectadas, por lo que está pendiente de concretarse qué impacto puede tener la reestructuración en Extremadura.

Once tiendas en la región

Perfumerías Avenida tiene presencia en Extremadura, con establecimientos en las provincias de Badajoz y Cáceres, según recoge el localizador oficial de tiendas de la compañía.

La propia cadena situó su red extremeña en once establecimientos tras la apertura de su tienda en Villanueva de la Serena: siete en la provincia de Badajoz (tres en la capital y otros en Almendralejo, Mérida, Don Benito, Montijo y Villanueva de la Serena) y cuatro en la provincia de Cáceres (dos en la capital, uno en Navalmoral de la Mata y otro en Plasencia).

Cierres y ajustes pendientes

La reestructuración contempla el cierre de algunos puntos de venta y el ajuste de otros establecimientos. Sin embargo, la empresa ha señalado que algunas ubicaciones podrían mantenerse activas en función de la evolución de la campaña comercial de verano y de las negociaciones abiertas sobre los alquileres de determinados locales.

Perfumerías Avenida ha defendido que su intención es preservar el máximo número posible de empleos y reducir el impacto sobre la plantilla. La compañía ha enmarcado el ERE en la necesidad de adaptar su estructura a un mercado que, según ha explicado, ha cambiado por la mayor presión de costes, el incremento de alquileres y salarios, la competencia online y "la irrupción de nuevos actores".

Javier Vendrell Camacho

Presencia en diez comunidades

La empresa tiene su origen en Salamanca y cuenta con una red de más de 200 tiendas especializadas en perfumería, cosmética, cuidado personal, hogar y parafarmacia, con presencia física en 10 comunidades autónomas y más de 90 municipios, según la información corporativa de la compañía.

En el caso de Extremadura, la empresa ha indicado que todavía está por determinar si la reestructuración tendrá incidencia directa en alguno de sus establecimientos en la región. El proceso dependerá tanto de la negociación con los representantes de los trabajadores como de la evolución de las medidas comerciales y de alquiler.

Continuidad empresarial

Representantes de los trabajadores y del comité de dirección de Perfumerías Avenida han trasladado la situación a la plantilla. La empresa ha argumentado que necesita ajustar su estructura para asegurar la continuidad empresarial en un contexto más exigente para el sector.

En paralelo, Hermanos Recio ha reforzado su equipo directivo dentro de un proceso de sucesión generacional. La nueva estructura está encabezada por Javier Alonso, profesional con experiencia en procesos de reestructuración en el mercado europeo.