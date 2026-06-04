Carolina Yuste estrena su primer largometraje documental con participación de la Junta de Extremadura

Carolina Yuste vuelve a llevar el talento extremeño al cine español, esta vez detrás de la cámara. La actriz pacense, Medalla de Extremadura y ganadora de dos premios Goya por Carmen y Lola y La infiltrada, codirige junto al cineasta italochileno Afioco Gnecco el largometraje documental Este cuerpo mío, que se estrenará este viernes, 5 de junio, en salas comerciales.

El proyecto cuenta con la participación de la Junta de Extremadura y supone el debut de Yuste en la dirección de este tipo de trabajos, después de la experiencia compartida con Gnecco en el cortometraje Ciao Bambina. Aquella pieza, codirigida por ambos, sirvió como punto de partida de esta historia y contó con el respaldo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes en el marco de su nominación a los Premios Goya 2025.

Santiago García Villegas

Una actriz ligada a Badajoz

La participación extremeña en Este cuerpo mío refuerza el vínculo de Yuste con su tierra. La actriz, nacida en Badajoz, se ha convertido en una de las intérpretes españolas más reconocidas de su generación y en 2025 fue la encargada de pronunciar el pregón inaugural del Carnaval de Badajoz, una de las fiestas más representativas de la ciudad.

Su trayectoria ha estado marcada por personajes de fuerte carga social y emocional, desde su salto con Carmen y Lola hasta su reconocimiento como mejor actriz protagonista por La infiltrada. Ahora, con Este cuerpo mío, amplía ese recorrido creativo desde la dirección documental.

Identidad, cuerpo y aceptación

El largometraje aborda desde una perspectiva íntima cuestiones relacionadas con la identidad, el cuerpo y la aceptación personal. La película construye un relato de amistad y acompañamiento que convierte una experiencia individual en una reflexión más amplia sobre la libertad de ser uno mismo.

La obra, producida por Potenza Producciones, ha sido una de las propuestas documentales españolas destacadas de la temporada y estuvo nominada al Gran Premio Tiempo de Historia en la Seminci de Valladolid.

Proyección en la Filmoteca

La Filmoteca de Extremadura participará activamente en la difusión de la película incorporándola a la programación oficial de sus distintas sedes. Con ello, el público extremeño podrá acceder a una obra vinculada al talento de la región y con una especial relevancia artística y social.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes enmarca esta colaboración en su apoyo a los creadores extremeños y a las producciones que contribuyen a enriquecer el panorama audiovisual español.