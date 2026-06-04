Cooperativas alerta de “daños irreversibles” en el maíz extremeño por el veto a una materia activa

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha advertido de las graves consecuencias que puede tener para el cultivo del maíz en la región la decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de denegar la autorización excepcional de la Abamectina. La organización sostiene que esta materia activa es actualmente la única solución eficaz disponible para controlar la araña roja, una de las plagas más agresivas y dañinas para este cultivo.

Sin alternativas eficaces

La unión de cooperativas registró el pasado mes de marzo una solicitud de uso excepcional ante la situación que atraviesan los agricultores extremeños. Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura considera que el rechazo del Ministerio supone “un nuevo golpe para el sector agrario regional”, al dejar a los productores sin herramientas fitosanitarias eficaces.

La Abamectina es un acaricida utilizado para el control de la araña roja del maíz, una plaga capaz de provocar importantes pérdidas de producción. La ausencia de alternativas con una eficacia similar coloca a las explotaciones extremeñas en una posición de especial vulnerabilidad de cara a la actual campaña agrícola.

Más restricciones fitosanitarias

Esta negativa se suma a las recientes denegaciones de otras materias activas como la Metribucina y el Spirotetramat. Esta última ha sido clave durante años para el control de plagas en cultivos estratégicos como el tomate de industria, del que Extremadura es líder nacional.

Desde Cooperativas advierten de que la acumulación de restricciones está afectando directamente a la sanidad vegetal y a la rentabilidad del campo. La organización subraya que estas decisiones comprometen la viabilidad futura de cultivos que sostienen empleo, actividad económica y población en el medio rural extremeño.

Desventaja frente a otros países

Cooperativas recuerda que las autorizaciones excepcionales están previstas en la normativa europea para situaciones extraordinarias sin alternativas eficaces. Por ello, considera “incomprensible” que se rechacen solicitudes respaldadas por criterios técnicos y por la realidad productiva del campo extremeño.

La entidad denuncia además una creciente desigualdad competitiva frente a otros productores europeos. Mientras en otros Estados miembros determinadas materias activas pueden autorizarse de forma excepcional, en España se niega esa posibilidad y se obliga a los agricultores a asumir mayores riesgos productivos.

A esta situación se añade la entrada en el mercado europeo de productos de terceros países cultivados con materias activas prohibidas o no autorizadas para los productores españoles. Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura advierte de que esta circunstancia genera una distorsión de la competencia y sitúa al agricultor extremeño en clara desventaja.

Revisión urgente

La organización insiste en que la protección fitosanitaria no es una cuestión opcional. Defiende que la sanidad vegetal es indispensable para garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de la agricultura, así como la disponibilidad de alimentos y la estabilidad de la economía.

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Por todo ello, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura reclama al Ministerio una revisión urgente de estas decisiones. La entidad advierte de que no solo está en juego una campaña agrícola concreta, sino el equilibrio de sectores productivos fundamentales para Extremadura y para la soberanía alimentaria del país.