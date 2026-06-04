La dehesa extremeña sentará su mejor jamón a la mesa del Papa

El jamón de la dehesa extremeña llegará hasta la mesa del Papa León XIV durante su visita a Madrid. Cuatro piezas certificadas por la Denominación de Origen Protegida Dehesa de Extremadura formarán parte del servicio gastronómico previsto para los actos organizados en torno a la presencia del pontífice en España.

No será un jamón cualquiera ni una presencia menor. Las piezas amparadas por la DOP representarán uno de los grandes emblemas de la gastronomía extremeña y española, con el sabor de la dehesa, la montanera y una forma de producir ligada al territorio, al manejo tradicional y a la calidad certificada.

Fotografía con la visita a Madrid firmada de su puño y letra, que la DO dehesa de Extremadura tiene en su web. / Cedida

Un escaparate para Extremadura

El presidente del Consejo Regulador, Francisco Javier Morato Moro, ha destacado la importancia de que el jamón amparado por la DOP pueda estar presente en una cita de esta dimensión. Según ha señalado, supone una oportunidad para poner en valor la excelencia del ibérico extremeño, el origen de la dehesa y la capacidad de estos productos para representar "la calidad, la tradición y el patrimonio gastronómico" del país dentro y fuera de nuestras fronteras.

La elección de estos cuatro jamones supone también un reconocimiento al trabajo de las industrias certificadas, los ganaderos y el conjunto del sector que sostiene la DOP Dehesa de Extremadura, una marca vinculada a la autenticidad, el territorio y la excelencia del ibérico extremeño.

Santi García

La presencia del jamón extremeño en una cita de esta relevancia funciona como escaparate para un producto que no se entiende sin su origen. La dehesa no es solo el paisaje donde se cría el cerdo ibérico, sino el ecosistema que da sentido a una producción basada en la bellota, el manejo extensivo y la trazabilidad.

En ese vínculo entre producto y territorio se apoya buena parte del prestigio de la DOP Dehesa de Extremadura, que ha hecho de la calidad certificada y del control del origen dos de sus principales señas de identidad.

El debate del ibérico

La llegada de estos jamones a la mesa del Papa se produce, además, en un momento especialmente sensible para el sector. La DOP Dehesa de Extremadura ha defendido en los últimos tiempos una apuesta por el ibérico puro, frente a la polémica abierta por Guijuelo tras modificar su pliego para amparar productos procedentes de animales con un 50% de raza ibérica.

En ese contexto, Extremadura ha reforzado un modelo basado en tres pilares: raza, dehesa y montanera. La presencia de sus jamones en el servicio gastronómico de la visita papal suma así una lectura más: la de un producto que quiere diferenciarse por su origen, su trazabilidad y su exigencia en un mercado donde el término ibérico agrupa realidades muy distintas.