Ecologistas en Acción da su Premio Atila a María Guardiola por sus políticas "extractivistas"

Ecologistas en Acción de Extremadura ha concedido su Premio Atila 2026 a la presidenta de la Junta, María Guardiola, por sus políticas "extractivistas contra el territorio extremeño y el medio ambiente".

El colectivo ecologista ha reprochado a Guardiola que fomente "nuevos regadíos y centros de datos que demandarán y secarán los ríos hasta límites no vistos". También ha criticado que la presidenta extremeña "promociona el mantenimiento de una industria peligrosa como Almaraz", al considerar que favorece "el mantenimiento de privilegios a las grandes eléctricas en detrimento del resto de la sociedad".

La organización ha otorgado además el Premio Caballo de Atila 2026 al vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, por su gestión en materia de incendios. Según Ecologistas en Acción, "por sus pies no es que no crezca la hierba, sino que arde como la pólvora", al reprocharle no haber declarado en su momento el peligro medio de incendios, tras quemarse cerca de 1.000 hectáreas en Losar de la Vera.

El colectivo también le acusa de no haber adelantado el periodo de peligro alto de incendios en 15 días, lo que, según sostiene, ha contribuido a que hayan ardido más de 2.000 hectáreas en los últimos días de mayo.

Ecologistas en Acción ha concedido el Premio Motosierra de Atila 2026 al Ayuntamiento de Zafra por lo que considera una "desacertada sinrazón" en el cuidado del arbolado urbano, especialmente de los ejemplares más notables y antiguos.

Reconocimientos positivos

Frente a estos galardones críticos, el Premio Como Agua de Mayo 2026 ha recaído de forma compartida en el Grupo Pueblo Limpio, de Torrejoncillo, por su labor educativa ambiental y voluntaria en el mundo rural, y en la Asociación Educatierra, de Carcaboso, por su trabajo en la formación de jóvenes y migrantes en agricultura y ganadería sostenible.

El Premio Ecofeminista Baubo 2026 ha sido para Sonrisas en Acción, por sus proyectos centrados en mujeres que viven en estados en guerra, mientras que el Premio Lucha Social Francisco Pakillo 2026 ha recaído en la Global Sumud Flotilla, por su labor humanitaria "en pro de la paz y solidaridad con el pueblo palestino".