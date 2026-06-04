El ERE de Nestlé reduce de 301 a 242 los trabajadores afectados, pero mantiene la preocupación en Extremadura

El expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por Nestlé ha experimentado una importante reducción de su impacto tras semanas de negociación entre la dirección y los representantes sindicales de la compañía. La multinacional y los sindicatos han alcanzado un preacuerdo que rebaja de 301 a 242 los empleados afectados inicialmente en España, una cifra que podría reducirse aún más hasta 178 extinciones efectivas gracias a un plan de recolocación interna mediante la cobertura de vacantes en otros centros, según ha informado este jueves CCOO Industria y CSIF en sendos comunicados.

La planta de Miajadas, una de las afectadas

La negociación supone un cambio significativo respecto al escenario planteado cuando Nestlé anunció el ajuste laboral el pasado abril. En Extremadura, la preocupación se centró en torno a la planta de Miajadas, situada en la provincia de Cáceres con una plantilla estimada de 76 trabajadores, que fue incluida entre los centros afectados por el ERE. En el planteamiento inicial, la factoría extremeña afrontaba la salida de ocho trabajadores, mientras que sindicatos como UGT FICA Extremadura advertían del posible impacto que el proceso podría tener sobre el empleo industrial de la región. Tras la noticia, también se llevaron a cabo seis días de movilizaciones por parte de los trabajadores de la planta cacereña.

Cabe destacar que Nestlé cuenta con otro centro relevante en la región, una factoría embotelladora situada en la localidad pacense de Herrera del Duque. Al contrario que su compañera de Cáceres, esta no se ha visto por el momento afectada por el ERE, por lo que sus 130 trabajadores continúan desarrollando sus funciones con normalidad.

Las medidas del preacuerdo

El preacuerdo alcanzado este miércoles introduce medidas destinadas a minimizar las consecuencias sociales del ajuste a nivel nacionl, aunque, por el momento, se desconoce cuántos trabajadores de Miajadas se verán finalmente afectados tras el principio de acuerdo.

Este recoge indemnizaciones de 45 días por año trabajado para los trabajadores afectados menores de 54 años, con un máximo de 42 mensualidades y sin exigencia de antigüedad mínima. Para los mayores 63 años se establecerá un pago único equivalente al 75% del salario por 18 mensualidades. Asimismo, se ha diseñado un plan de rentas mediante un convenio especial con la Seguridad Social que cubrirá entre el 58% y el 65% del salario bruto de los afectados según el rango de edad, desde los 54 hasta los 63 años.

Todas las personas afectadas por el expediente cobrarán también dos complementos. Uno de ellos, por antigüedad en la empresa, estará entre los 15.000 y los 30.000 euros, dependiendo del tiempo que lleven trabajando en Nestlé y el otro corresponde a la edad que tenga la persona trabajadora, que se situará entre los 10.000 y los 20.000 euros.

Nestlé justifica la reestructuración por la necesidad de adaptar su organización a un contexto marcado por el aumento de los costes operativos, los cambios en los hábitos de consumo, el crecimiento de las marcas de distribución y la transformación digital de sus procesos. Además de a la factoría de Miajadas, el expediente afecta también a las oficinas centrales de Esplugues de Llobregat (Barcelona); a las plantas de La Penilla (Cantabria), Girona, Reus (Tarragona), Pontecesures (Pontevedra) y Sebares (Asturias) y a quienes trabajan en las oficinas, delegaciones de ventas y centros de distribución y logística de Madrid, Sevilla, Bilbao, Guadalajara, Las Palmas y Toledo.

Se ratificará este viernes

CCOO de Industria ha valorado el preacuerdo alcanzado "después de horas de negociación y de que las personas trabajadoras intensificaran la movilización", y según el sindicato, se reduce considerablemente el volumen del ajuste, se introducen medidas no traumáticas y se pactan unas condiciones de salida que minimizan el impacto del ERE.

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Por su parte, el responsable del sector de Empresa Privada de CSIF, Pedro Poves, confía en que el ERE se ratificará este viernes: "Hemos logrado unas salidas dignas de los trabajadores por encima de las pacatas condiciones iniciales de la empresa", ha dicho, tras defender la conciliación de las necesidades empresariales y la dignidad de los trabajadores para que se siga produciendo en España.