Estos son los institutos de Extremadura que estrenan ciclos de FP: desde Video Disc-Jockey hasta Servicios en la Nube

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha autorizado la implantación de 23 nuevas enseñanzas de Formación Profesional en centros públicos de Extremadura para el curso 2026-2027. La resolución, publicada este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), recoge también la supresión de 12 ciclos y cursos de especialización, además del cambio de modalidad de otra enseñanza en Cáceres.

Entre las novedades figuran propuestas como Video Disc-Jockey y Sonido en el IES Rodríguez Moñino de Badajoz, Recursos y Servicios en la Nube en el IES Albarregas de Mérida, Coordinación de Emergencias y Protección Civil en el IES Javier García Téllez de Cáceres o Mantenimiento Electromecánico en el IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata.

La nueva oferta incluye enseñanzas de grado básico, grado medio, grado superior y cursos de especialización. En Almendralejo, el IES Carolina Coronado incorporará Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios. En Badajoz, el CEPA Abril estrenará Reforma y mantenimiento de edificios y Servicios comerciales; el IES Bárbara de Braganza, Seguridad; el IES San Fernando, Guía, Información y Asistencia Turísticas y Maestría de corte y cata de jamón y paleta curados; el IES San José, Fabricación de Elementos Metálicos, Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos y Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria; y el IES San Roque, Auditoría energética.

Ismael Chávez

En Don Benito, el IES Cuatro Caminos sumará Asistencia a la Dirección. En Mérida, además del ciclo de Recursos y Servicios en la Nube en el IES Albarregas, la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura incorporará Maestría de corte y cata de jamón y paleta curados, y el CEPA Legión V estrenará Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios.

También habrá novedades en Navalmoral de la Mata, con Cuidados Auxiliares de Enfermería en el IES Albalat y Mantenimiento Electromecánico en el IES Zurbarán; en Olivenza, con Cuidados Auxiliares de Enfermería en el IES Puente Ajuda; en Plasencia, con Maestría de corte y cata de jamón y paleta curados en el IES Sierra de Santa Bárbara; y en Puebla de la Calzada, con Servicios comerciales en el IES Enrique Díez-Canedo.

Las enseñanzas que se suprimen

La resolución también recoge la supresión de 12 enseñanzas a partir del próximo curso. Entre ellas están Agrojardinería y composiciones florales en el IES Carolina Coronado de Almendralejo, el IES Lacimurga Constantia Iulia de Navalvillar de Pela y el IES Enrique Díez-Canedo de Puebla de la Calzada.

Además, dejarán de impartirse Mantenimiento Electrónico en el IES Miguel Durán de Azuaga; Digitalización del Mantenimiento Industrial en el IES Ciudad Jardín de Badajoz; Fabricación Aditiva, Fabricación y montaje y Mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos en el IES San José de Badajoz; e Implementación de redes 5G en el IES Javier García Téllez de Cáceres.

También desaparecen Cocina y restauración en el IES Hostelería y Turismo de Orellana la Vieja, Gestión de alojamientos turísticos en el IES Turgalium de Trujillo y Servicios en restauración en el IES Loustau-Valverde de Valencia de Alcántara.

Educación ha autorizado además un cambio de modalidad en el IES Javier García Téllez de Cáceres. El curso de especialización de Mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos pasará a impartirse en modalidad semipresencial.

Bachillerato y Música

La resolución incluye otros cambios fuera de la FP. En Badajoz, el IES Reino Aftasí incorporará el Bachillerato en la modalidad de Ciencias y Tecnología. En Mérida, el Conservatorio Oficial de Música "Esteban Sánchez" estrenará las especialidades de Fagot y Trompa en las enseñanzas elementales y profesionales de Música.

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