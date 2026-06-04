Extremadura presenta sus ventajas para startups y empresas tecnológicas en South Summit Madrid

Extremadura participa esta semana en el evento anual sobre emprendimiento South Summit Madrid 2026, que se celebra del 3 al 5 de junio bajo el lema 'AI Convergence', con el objetivo de posicionarse como un territorio atractivo para startups, empresas tecnológicas e iniciativas innovadoras que quieran crecer o implantarse en la región. A raíz de ello, han presentado la plataforma Extremadura Startup, una iniciativa de la Junta que reúne en un único espacio los recursos, programas, servicios y oportunidades que la región pone a disposición de startups y empresas tecnológicas, tanto de Extremadura como de otros territorios.

A través de esta plataforma se facilita el acceso a servicios de aceleración, financiación, digitalización, acompañamiento empresarial y redes de apoyo del ecosistema emprendedor extremeño. El objetivo es mostrar de forma clara y ordenada las herramientas disponibles para impulsar el crecimiento de proyectos innovadores y atraer nuevas iniciativas empresariales que puedan desarrollar su actividad en la Extremadura.

Potencial extremeño

El stand de Extremadura en el evento es un punto de encuentro para presentar el potencial del ecosistema startup extremeño y dar visibilidad a sus capacidades en materia de innovación, emprendimiento, tecnología y atracción de inversión, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

En este espacio participan 28 proyectos tecnológicos de la región, procedentes de programas como La Pre-incubadora, La Atalaya de Extremadura Open Future, FoodLab de Ctaex y de entidades como Invest in Extremadura, Fundecyt-Pctex y Extremadura Avante.

La participación en South Summit permite exponer ante inversores, startups, corporaciones e instituciones nacionales e internacionales las ventajas que ofrece Extremadura para crear, escalar o implantar proyectos empresariales innovadores. Entre ellas, destacan el acompañamiento especializado, los instrumentos de financiación, los programas de apoyo al emprendimiento tecnológico, los espacios de innovación y la conexión con redes empresariales y de conocimiento.

Además, siete startups de la región participan en la Startup Competition, presentando sus propuestas de negocio: Prometeo B2B, Lycolé Antiox, FenixX, Brainpeaks, ZeroKeyUSB y Castúo-Systema.

South Summit Madrid reúne a startups, fondos de inversión, corporaciones, instituciones y agentes del ecosistema innovador de distintos países. En 2026, el encuentro pone el foco en la convergencia de la inteligencia artificial con la innovación, el emprendimiento, la inversión y la transformación de los modelos de negocio.

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Esta acción coordinada entre Invest in Extremadura, Fundecyt-Pctex y Extremadura Avante refuerza el "compromiso" de la Administración regional con la creación de sinergias que favorezcan la llegada de nuevos proyectos empresariales, el fortalecimiento del tejido productivo regional y la conexión con redes internacionales de innovación y emprendimiento.