Extremadura es la tercera región con más gasto sanitario por habitante, tras País Vasco y Asturias

Extremadura es la tercera comunidad autónoma con mayor gasto sanitario por habitante. Así lo recoge un informe del Foro Económico de Galicia sobre el gasto sanitario en España, presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados, que sitúa a la región con 2.246 euros por persona, solo por detrás del País Vasco, con 2.332 euros, y Asturias, con 2.322.

El dato coloca a la comunidad en la parte alta de la clasificación nacional y vuelve a poner sobre la mesa el peso que tienen factores como el envejecimiento de la población, la dispersión territorial o la escala poblacional en las necesidades de gasto sanitario. Según los autores del documento, estas diferencias entre autonomías también responden a los recursos del sistema de financiación autonómica y a las preferencias políticas e institucionales de cada territorio.

Brecha entre comunidades

El informe refleja una diferencia notable entre las comunidades con mayor y menor gasto sanitario per cápita. Mientras el País Vasco destina 2.332 euros por habitante, Andalucía invierte 1.658, una brecha de 674 euros que supone un 40,7% más en la comunidad vasca.

Tras País Vasco, Asturias y Extremadura aparecen Cantabria, con 2.242 euros; Castilla y León, con 2.218; Aragón, con 2.190; Navarra, con 2.156; y Murcia, con 2.155. En la parte baja de la tabla se sitúan Madrid, con 1.779 euros, y Andalucía, que cierra la clasificación.

La financiación autonómica, en el debate

El autor del documento, Santiago Lago, ha señalado que estas diferencias evidencian la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica para corregir desigualdades que, a su juicio, no resultan razonables.

El informe defiende que esa reforma permitiría corregir situaciones de infrafinanciación estructural en algunas comunidades y mejorar la suficiencia global para afrontar tensiones persistentes al alza. No obstante, Lago ha apuntado que la solución no pasa por una financiación condicionada para la sanidad, sino por ampliar la autonomía tributaria y reforzar la corresponsabilidad autonómica.

Más peso del gasto hospitalario

El estudio también recoge que el gasto sanitario total en España alcanzó el 9,2% del PIB en 2024, una décima por debajo de la media de la OCDE. El gasto sanitario público representa el 15% del gasto público total y ha aumentado un punto desde 2013.

La sanidad hospitalaria absorbe el 62% del gasto sanitario público, frente al 28,8% de la Atención Primaria. Entre 2002 y 2024, el gasto hospitalario creció un 86%, mientras que el de Primaria lo hizo un 52%, una evolución que los autores vinculan con el desvío de actividad hacia una atención más cara.

Agencia ATLAS | Foto: EFE

El reto de las urgencias

Otra autora del informe, Beatriz González, ha advertido de que España es el segundo país de la OCDE en frecuentación de urgencias, con 69 visitas por cada 100 habitantes, más del doble de la media. A su juicio, este dato puede reflejar una pérdida de productividad en el sistema y un desplazamiento de la atención hacia los hospitales, cuando muchos procesos deberían resolverse en Atención Primaria.

El documento identifica tres grandes retos para el gasto sanitario público en los próximos años: el envejecimiento poblacional, la farmacia hospitalaria y la innovación tecnológica y organizativa. En una comunidad como Extremadura, situada entre las que más gasto sanitario asumen por persona, esos factores adquieren un peso especial en el debate sobre financiación, recursos y sostenibilidad del sistema sanitario.