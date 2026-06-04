Guillermo Fernández Vara recibirá a título póstumo el Premio Margarita Nelken de Igualdad en el marco de las jornadas que Juventudes Socialistas de Extremadura celebrará este 5 y 6 de junio en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida. El reconocimiento será entregado por Carmen Calvo Poyato durante una cita dedicada a la reflexión feminista y a la defensa de los derechos de las mujeres.

Las jornadas, organizadas bajo el lema "Futuro e Igualdad", reunirán durante dos días a responsables políticos, representantes institucionales, investigadoras, activistas y miembros del tejido asociativo. El objetivo es abordar los retos actuales del feminismo y reconocer trayectorias comprometidas con la igualdad entre mujeres y hombres.

Javier Cintas

Premios y jornadas

La programación arrancará el viernes con la entrega de los premios en su categoría política, con la participación de mujeres vinculadas a la política, las instituciones y el movimiento feminista, entre ellas Ada Santana Aguilera, Olga Tostado Calvo, Andrea Fernández Benéitez, Laura Berja Vega, Carmen Pereira Santana, Manoli Frutos Gama, María Ascensión Murillo Murillo, Micaela Navarro Garzón y Adriana Lastra Fernández.

El sábado se celebrarán dos ponencias. La primera, "Generando Igualdad desde el Tejido Asociativo", abordará el papel de las organizaciones sociales en la promoción de la igualdad. La segunda, "De camino hacia la abolición de la prostitución", analizará los retos pendientes frente a la explotación sexual de las mujeres.

Las jornadas concluirán con la entrega de los premios en la categoría de sociedad civil, destinados a reconocer a mujeres y entidades comprometidas con la igualdad, la inclusión social, la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra las discriminaciones.

Desde Juventudes Socialistas destacan que esta cita es "un espacio imprescindible para seguir impulsando el feminismo, compartir experiencias y reconocer el trabajo de quienes contribuyen cada día a avanzar hacia una igualdad real y efectiva".

Con esta iniciativa, la organización juvenil socialista reafirma su compromiso con la igualdad, la justicia social y la defensa de los derechos de las mujeres, al tiempo que reivindica la figura de Margarita Nelken como referente histórico del socialismo y del feminismo español.