Relevo con polémica en la Junta Electoral de Extremadura: el pleno nombra a los nuevos vocales

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha acordado este jueves la designación de Francisco Lamoneda Díaz, Fernando Blanco Fernández y José María Sánchez Cordero como nuevos vocales de la Junta Electoral de Extremadura, en una votación marcada por la polémica política y por las dudas planteadas por el PSOE sobre el cumplimiento de la Ley de Paridad.

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PP y Vox y la abstención de Unidas por Extremadura. Los diputados socialistas, por su parte, no han participado en la votación después de plantear una moción incidental para que este punto no se abordase en el orden del día del pleno.

Reproche del PSOE

La portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, ha defendido que la designación suponía un "incumplimiento reiterado" de la Ley de Paridad estatal y de la resolución de la Presidencia de la Asamblea del 15 de marzo de 2016 sobre la adecuación de los nombramientos que realiza la Cámara al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres.

La portavoz del Grupo Socialista, Isabel Gil Rosiña, toma la palabra en el pleno. / ASAMBLEAEX.ES

Gil Rosiña ha explicado que, si se hubiese aceptado la petición del PSOE, su grupo habría modificado su propuesta para plantear el nombre de una mujer y cumplir así, según ha indicado, con la normativa de paridad.

Informe jurídico

El presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, ha rechazado paralizar la votación y ha defendido que existe un informe de los servicios jurídicos de la Cámara que "viene a decir que es legal el nombramiento". Además, ha recordado al PSOE que ha tenido "tiempo" para plantear el cambio de su vocal, después de que la designación ya se hubiese aplazado en dos ocasiones anteriores.

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Finalmente, la designación de los tres vocales se comunicará a la Junta de Extremadura para su nombramiento mediante decreto del Consejo de Gobierno.