Santamaría atribuye el repunte de muertes laborales en 2026 a los autónomos y promete más prevención

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha atribuido al colectivo de autónomos el repunte de accidentes laborales mortales registrado en Extremadura en lo que va de 2026. En respuesta a una pregunta del PSOE, Santamaría ha asegurado que la seguridad y salud en el trabajo es una "prioridad absoluta" para la Junta de Extremadura y ha trasladado su respeto y solidaridad a las familias de las personas fallecidas.

"Cada accidente laboral es una tragedia que no puede asumirse como inevitable", ha señalado a la diputada Piedad Álvarez en la sesión de control. Santamaría ha defendido que los datos globales muestran una evolución favorable, con menos accidentes laborales en un contexto de crecimiento del empleo.

Ocho fallecidos en lo que va de año

Álvarez ha advertido que ocho trabajadores han perdido la vida en Extremadura en 2026, el doble que en el primer trimestre del año pasado, y ha pedido a la Junta que asuma que existe un problema. "No hablamos de estadísticas frías, estamos hablando de familias, de personas, de proyectos de vida que se ven truncados en escasos segundos", ha afirmado.

La diputada socialista Piedad Álvarez, durante su intervención en la sesión de control. / ASAMBLEAEX.ES

La socialista ha defendido que cada accidente de trabajo supone "un fracaso colectivo" de la administración, de las empresas y de todos los agentes implicados en la prevención de riesgos laborales. Además, ha acusado al Ejecutivo de María Guardiola de "mirar hacia atrás" y de intentar desviar la atención, cuando, a su juicio, lo urgente es buscar soluciones.

Álvarez también ha criticado la baja ejecución de las partidas destinadas a prevención de riesgos laborales en el presupuesto prorrogado de 2025 y ha asegurado que algunos programas no alcanzan ni el 5% de ejecución. A ello ha sumado la devolución de más de 500.000 euros de fondos de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. "El dinero no es el problema. El problema es la gestión que hacen con el dinero", ha reprochado.

Menos accidentes con más empleo

El consejero ha respondido que los datos de 2025 permiten afirmar que la siniestralidad laboral en Extremadura "ha mejorado". Según ha detallado, los accidentes de trabajo se redujeron un 2,4%, al pasar de 24.000 a algo más de 23.300, mientras la ocupación creció un 2,5%. "Hay más personas trabajando y, aun así, se producen menos accidentes", ha defendido.

Santamaría ha añadido que Extremadura presenta una evolución más favorable que la media nacional, tanto en la reducción de accidentes laborales como, especialmente, en los accidentes mortales. Sobre 2026, ha reconocido la preocupación por los fallecimientos, aunque ha matizado que los datos disponibles son todavía "provisionales y parciales" y que la valoración rigurosa se realizará al cierre del semestre.

Refuerzo para los autónomos

El consejero ha explicado que el aumento puntual de fallecimientos no se ha producido en el régimen general, sino que se concentra en los trabajadores autónomos, lo que, según ha dicho, obliga a reforzar actuaciones preventivas específicas para este colectivo. También ha señalado que las causas de los accidentes se distribuyen entre factores técnicos y accidentes de tráfico, por lo que la Junta seguirá impulsando medidas de prevención, control e inspección.

Santamaría ha defendido que el Ejecutivo regional ha aumentado el presupuesto de la Dirección General de Trabajo hasta los 3,1 millones de euros y ha avanzado que continuará reforzando las actuaciones de inspección y control, la formación en prevención, el apoyo a pymes y autónomos y la colaboración con organizaciones empresariales y sindicales.

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"Ese es el compromiso del Gobierno de Extremadura: seguir avanzando hacia un empleo cada vez más seguro, más digno y de mayor calidad para todos los extremeños", ha concluido.