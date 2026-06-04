Cuentas autonómicas 2026
Unidas por Extremadura presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos y los tacha de "fachada"
Irene de Miguel asegura que las cuentas buscan consolidar la "agenda ultra" de Vox y critica los recortes en cooperación al desarrollo y ayudas sindicales
Unidas por Extremadura ha registrado este jueves una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 al considerar que son unas cuentas "ficticias", con escaso margen de ejecución y orientadas a consolidar la "agenda ultra" de Vox dentro del Gobierno regional.
La portavoz de la formación, Irene de Miguel, ha defendido la devolución del proyecto durante su comparecencia en la Asamblea de Extremadura, donde ha asegurado que se trata de un presupuesto que tendrá "solo tres meses de vida" y cuya ejecución será limitada. "Este presupuesto es simplemente para hacerse la foto, el postureo de la señora Guardiola y los señores de Vox", ha afirmado.
De Miguel ha calificado además las cuentas de "racistas, clasistas y profundamente crueles" y ha señalado que una de sus principales objeciones es la reducción de fondos destinados a la cooperación al desarrollo. Según ha recordado, Extremadura todavía no había alcanzado el objetivo del 0,7% comprometido por las distintas fuerzas políticas para este ámbito.
Críticas a la política fiscal
La portavoz de Unidas por Extremadura ha cuestionado también la política tributaria planteada por el Ejecutivo autonómico. A su juicio, la eliminación del impuesto de sucesiones, las rebajas en transmisiones patrimoniales y los beneficios fiscales a las eléctricas no responden a las necesidades actuales de la comunidad.
"Es un presupuesto falso", ha insistido, al considerar que el incremento de las cuentas no responde a una mayor capacidad recaudatoria de la Junta, sino al aumento de las transferencias procedentes del Estado y al endeudamiento.
La formación también ha criticado la reducción de subvenciones a los sindicatos, una medida que interpreta como un ataque a la organización de los trabajadores.
Sin plan ante el contexto internacional
Entre los argumentos esgrimidos para justificar la enmienda a la totalidad, Unidas por Extremadura ha señalado la ausencia de medidas específicas para afrontar las consecuencias económicas derivadas de la situación internacional.
De Miguel ha lamentado que no exista un plan de contingencia para paliar el impacto que puedan tener los conflictos internacionales sobre las familias extremeñas y sobre sectores estratégicos como el primario. En este sentido, ha advertido además de que la Consejería de Agricultura experimenta una reducción presupuestaria cercana al 5%.
Prioridades alternativas
La dirigente de Unidas por Extremadura ha defendido que las prioridades deberían centrarse en cuestiones como la reducción de las listas de espera sanitarias o la disminución de las ratios en las aulas, especialmente en Educación Primaria.
Por ello, ha avanzado que su grupo no respaldará unas cuentas que considera alejadas de las necesidades reales de la ciudadanía extremeña y ha reivindicado una propuesta "radicalmente opuesta", basada en una fiscalidad que haga que "quienes más tienen más aporten".
La enmienda a la totalidad presentada por Unidas por Extremadura se suma al debate político abierto en torno a unas cuentas que el Gobierno regional defiende como las más elevadas de la historia de la comunidad y cuya tramitación parlamentaria continuará en las próximas semanas.
- Estos son todos los conciertos de la Feria de San Juan de Badajoz
- La violencia por ajustes de cuentas en Badajoz no cesa: tratan de incendiar una casa de Cerro de Reyes con un cóctel molotov
- ¿Cómo ha llegado el oso de Natura a Bótoa?
- Los Salesianos rompe con el Don Bosco y funda su propia entidad deportiva
- El boom comercial de Cerro Gordo: casi diez aperturas en unos meses y nuevos negocios en camino
- Teresa Muñoz, de Novelda (Badajoz), se salva de morir ahogada en Isla Cristina: 'No tenía fuerzas para salir
- Badajoz podrá disfrutar de atardeceres con música en directo desde la terraza de Fundación CB
- Secretario general de Diputación de Badajoz sobre el cambio del puesto de David Sánchez: 'El procedimiento fue intachable