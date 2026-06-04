Unidas por Extremadura presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos y los tacha de "fachada"

Unidas por Extremadura ha registrado este jueves una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 al considerar que son unas cuentas "ficticias", con escaso margen de ejecución y orientadas a consolidar la "agenda ultra" de Vox dentro del Gobierno regional.

La portavoz de la formación, Irene de Miguel, ha defendido la devolución del proyecto durante su comparecencia en la Asamblea de Extremadura, donde ha asegurado que se trata de un presupuesto que tendrá "solo tres meses de vida" y cuya ejecución será limitada. "Este presupuesto es simplemente para hacerse la foto, el postureo de la señora Guardiola y los señores de Vox", ha afirmado.

De Miguel ha calificado además las cuentas de "racistas, clasistas y profundamente crueles" y ha señalado que una de sus principales objeciones es la reducción de fondos destinados a la cooperación al desarrollo. Según ha recordado, Extremadura todavía no había alcanzado el objetivo del 0,7% comprometido por las distintas fuerzas políticas para este ámbito.

Críticas a la política fiscal

La portavoz de Unidas por Extremadura ha cuestionado también la política tributaria planteada por el Ejecutivo autonómico. A su juicio, la eliminación del impuesto de sucesiones, las rebajas en transmisiones patrimoniales y los beneficios fiscales a las eléctricas no responden a las necesidades actuales de la comunidad.

"Es un presupuesto falso", ha insistido, al considerar que el incremento de las cuentas no responde a una mayor capacidad recaudatoria de la Junta, sino al aumento de las transferencias procedentes del Estado y al endeudamiento.

La formación también ha criticado la reducción de subvenciones a los sindicatos, una medida que interpreta como un ataque a la organización de los trabajadores.

Sin plan ante el contexto internacional

Entre los argumentos esgrimidos para justificar la enmienda a la totalidad, Unidas por Extremadura ha señalado la ausencia de medidas específicas para afrontar las consecuencias económicas derivadas de la situación internacional.

De Miguel ha lamentado que no exista un plan de contingencia para paliar el impacto que puedan tener los conflictos internacionales sobre las familias extremeñas y sobre sectores estratégicos como el primario. En este sentido, ha advertido además de que la Consejería de Agricultura experimenta una reducción presupuestaria cercana al 5%.

Prioridades alternativas

La dirigente de Unidas por Extremadura ha defendido que las prioridades deberían centrarse en cuestiones como la reducción de las listas de espera sanitarias o la disminución de las ratios en las aulas, especialmente en Educación Primaria.

Por ello, ha avanzado que su grupo no respaldará unas cuentas que considera alejadas de las necesidades reales de la ciudadanía extremeña y ha reivindicado una propuesta "radicalmente opuesta", basada en una fiscalidad que haga que "quienes más tienen más aporten".

La enmienda a la totalidad presentada por Unidas por Extremadura se suma al debate político abierto en torno a unas cuentas que el Gobierno regional defiende como las más elevadas de la historia de la comunidad y cuya tramitación parlamentaria continuará en las próximas semanas.