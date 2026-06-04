Zafra despega en la industria europea de la defensa con el proyecto de una gran fábrica de drones

ARMMO Defense Technologies irrumpe en el sector de la defensa con un objetivo de gran alcance: convertir Zafra en uno de los polos industriales más relevantes de Europa en el ámbito de los drones y los sistemas autónomos. La compañía española nace con la ambición de convertirse en la fábrica de drones más importante de Europa y de situar a Extremadura en el mapa de la nueva industria tecnológica de defensa.

Un proyecto industrial desde Extremadura

Al frente de la empresa se encuentra Jaime Abrisqueta, fundador y CEO de ARMMO, empresario español con más de una década de experiencia internacional en defensa, cooperación industrial y desarrollo de capacidades tecnológicas avanzadas. Abrisqueta participa además como experto español en el grupo EDSTAR de la Agencia Europea de Defensa en Bruselas, centrado en estándares, interoperabilidad y tecnologías estratégicas para futuros sistemas europeos de defensa.

El empresario Jaime Abrisqueta, CEO de ARMMO. / El Periódico

“Europa se encuentra ante una oportunidad histórica para recuperar capacidad industrial y tecnológica propia. La defensa del futuro no dependerá solo de tener más presupuesto, sino de ser capaces de desarrollar, producir e integrar tecnología a la velocidad que exigen las nuevas amenazas”, ha afirmado Jaime Abrisqueta, CEO de ARMMO Defense Technologies. El responsable de la compañía subraya así la necesidad de que Europa refuerce su autonomía estratégica en un contexto internacional marcado por nuevas amenazas y una acelerada transformación tecnológica.

ARMMO está especializada en sistemas autónomos y soluciones avanzadas de detección, protección e interceptación. La empresa desarrolla plataformas no tripuladas aéreas, navales y terrestres, integrando producción industrial, software, electrónica, sensores y adaptación operativa dentro de un mismo ecosistema tecnológico.

Zafra, eje de la nueva defensa tecnológica

La compañía está desarrollando en Zafra un polo industrial orientado a sistemas autónomos y tecnologías avanzadas de defensa. El proyecto contempla capacidades de producción, integración electrónica, materiales compuestos, ensamblaje, pruebas, I+D y formación especializada, con la mirada puesta en competir al más alto nivel europeo desde Extremadura.

“La evolución del entorno operativo actual ha demostrado que una tecnología puede quedar obsoleta en cuestión de meses. La velocidad de adaptación se ha convertido en un factor estratégico. ARMMO nace precisamente para responder a ese cambio de paradigma”, ha señalado Jaime Abrisqueta. La compañía defiende que la rapidez para diseñar, fabricar e integrar nuevas soluciones será clave en los escenarios de seguridad y defensa de los próximos años.

El nacimiento de este proyecto se produce en un momento especialmente significativo para Europa. El incremento sostenido de la inversión en defensa, la transformación tecnológica de los ejércitos y la necesidad de reforzar la capacidad de disuasión del continente abren una ventana de oportunidad para nuevas compañías industriales.

Participación en ejercicios militares y foros internacionales

El pasado mes de abril, ARMMO participó en la Campaña de Experimentación Táctica 2026 del Ejército de Tierra, celebrada en Viator, Almería. La demostración, visitada por Su Majestad el Rey Felipe VI, incluyó capacidades vinculadas a drones, vehículos terrestres no tripulados, sistemas contra UAS y nuevas amenazas electrónicas.

“España tiene talento, ingeniería y capacidad industrial para jugar un papel mucho más relevante en la nueva defensa europea. Nuestra ambición es que ARMMO sea una de las compañías que lidere ese movimiento desde España”, ha asegurado Jaime Abrisqueta. La empresa sitúa así su estrategia en una doble dirección: fortalecer la base industrial nacional y proyectar desde Extremadura capacidades tecnológicas con vocación europea.

La compañía también participará en el ejercicio internacional NATO Task Force X, TASK 5, que se celebrará en Eslovaquia bajo el marco de la OTAN. ARMMO contribuirá a la validación y experimentación de tecnologías autónomas y sistemas no tripulados en escenarios operativos multinacionales, dentro de un entorno de cooperación aliada.

Como parte de su estrategia de proyección exterior, ARMMO estará presente en EUROSATORY 2026, la principal feria europea de defensa y seguridad terrestre, que tendrá lugar en París. La compañía presentará allí parte de sus capacidades navales y autónomas, incluida la plataforma naval CAT-A, ante instituciones, socios industriales y representantes del ecosistema europeo y aliado de defensa.

Talento internacional y empleo especializado

“ARMMO no quiere ser una compañía más de drones. Queremos construir una plataforma industrial europea capaz de integrar sistemas autónomos aéreos, navales y terrestres, sensores, interceptación y producción flexible dentro de una misma arquitectura”, ha explicado Jaime Abrisqueta. El planteamiento de la empresa pasa por reunir distintas capacidades tecnológicas en una estructura industrial flexible y preparada para adaptarse con rapidez a las necesidades operativas.

Para impulsar este proyecto desde Zafra, ARMMO está incorporando talento altamente especializado procedente de distintos países y de algunas de las compañías y programas más relevantes del sector de la defensa y los sistemas autónomos. La compañía combina experiencia internacional con la contratación de profesionales locales y nacionales para construir desde Extremadura un ecosistema industrial y tecnológico competitivo.

ARMMO Defense Technologies fue fundada por Jaime Abrisqueta y la empresaria extremeña Sandra Tomé con la vocación de contribuir al desarrollo de una nueva generación de industria europea de defensa. Desde Zafra, la empresa trabaja para consolidar uno de los ecosistemas industriales más ambiciosos de Europa en sistemas autónomos, con una apuesta decidida por fortalecer la autonomía estratégica, tecnológica e industrial europea.