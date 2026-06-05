Calendario escolar de Extremadura: Ya hay fecha para el inicio del curso 2026/2027

El calendario escolar del curso 2026/2027 en Extremadura ya tiene fechas. La actividad lectiva comenzará el próximo 10 de septiembre para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional, y se prolongará hasta el 18 de junio de 2027, salvo en el caso de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, que finalizarán las clases el 4 de junio de 2027.

Así lo ha acordado la Mesa Sectorial de Personal Docente, presidida este viernes por el secretario general de Educación, José Pedro Catalán, en una sesión ordinaria en la que la Administración y las organizaciones sindicales han aprobado la planificación del próximo curso. En total, el calendario contará con 177 días lectivos.

Reunión de la Mesa Sectorial de Personal Docente. / Juntaex

Bachillerato e Infantil

El alumnado de primero de Bachillerato retomará las clases el 11 de septiembre y las concluirá el 17 de junio de 2027. Los estudiantes de segundo de Bachillerato empezarán también el 11 de septiembre, aunque en su caso el curso finalizará antes, el 7 de mayo de 2027, de acuerdo con la organización habitual de esta etapa por las pruebas de acceso a la universidad.

La Mesa Sectorial ha fijado igualmente el 10 de septiembre de 2026 como fecha de inicio para el primer ciclo de Educación Infantil, cuya actividad lectiva se extenderá hasta el 23 de julio de 2027.

Enseñanzas especiales

El calendario también establece fechas específicas para las Enseñanzas de Régimen Especial. Las actividades lectivas de las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y de Danza comenzarán el 1 de octubre de 2026 y finalizarán el 11 de junio de 2027.

En el caso de Artes Plásticas y Diseño, el curso arrancará el 10 de septiembre de 2026 y terminará el 4 de junio de 2027. Por su parte, el alumnado de las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Diseño y Música iniciará la actividad el 21 de septiembre de 2026 y la concluirá el 25 de junio de 2027.

Mesa Sectorial de Educación. / Juntaex

Las clases en las Escuelas Oficiales de Idiomas empezarán el 1 de octubre de 2026 y acabarán el 28 de mayo de 2027. Además, la actividad académica de los centros que impartan Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial se desarrollará entre el 1 de septiembre de 2026 y el 30 de junio de 2027, aunque por razones académicas u organizativas podrá prolongarse hasta el 31 de julio de 2027.

Navidad y Semana Santa

El calendario escolar 2026/2027 establece como periodos no lectivos las vacaciones de Navidad, del 23 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, ambos inclusive, y las de Semana Santa, del 22 al 29 de marzo de 2027, también inclusive.

A estos descansos se sumarán 12 días festivos y no lectivos en cada una de las enseñanzas, además de las fiestas locales que determinen los respectivos ayuntamientos.

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El curso incluirá también 19 celebraciones pedagógicas, vinculadas a distintas temáticas consideradas significativas para la formación del alumnado y planteadas como complemento al tratamiento de los contenidos transversales en las distintas etapas educativas.