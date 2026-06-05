Las estafas informáticas empujan el repunte de delitos en la región más segura de España

Las estafas informáticas han empujado el repunte de la criminalidad en Extremadura durante el primer trimestre de 2026. La región ha registrado 9.241 infracciones penales entre enero y marzo, 453 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 5,2%, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.

Pese a ese aumento, Extremadura se mantiene como la región más segura de España, con una tasa de 35 delitos por cada 1.000 habitantes, frente a los 50,5 de media nacional. Por provincias, Badajoz registra una tasa de 37,6 infracciones por cada mil habitantes, mientras que Cáceres se sitúa en 30,6.

| / El Periódico Extremadura

El mayor cambio se observa en la cibercriminalidad, que ha aumentado un 10,5% respecto al primer trimestre de 2025. Dentro de este bloque, las estafas informáticas crecen un 18,5%, concentrando buena parte del avance de la delincuencia digital. El resto de ciberdelitos, sin embargo, baja un 20%, lo que muestra una evolución desigual dentro de las modalidades cometidas a través de medios digitales.

Patrimonio y robos

Los delitos contra el patrimonio han crecido un 8%, al pasar de 5.867 a 6.335 hechos conocidos. Dentro de esta categoría, los hurtos han descendido un 4,2%, los robos con fuerza en las cosas han subido un 7,2% y los robos con violencia o intimidación han caído un 25,3%.

También han descendido los delitos por tráfico de drogas, que pasan de 73 a 64, un 12,3% menos, y los delitos contra la seguridad vial, con una bajada del 8,4%.

Santi García

Delitos sexuales y malos tratos

Los delitos contra la libertad sexual han bajado un 16,5% en conjunto. Dentro de este grupo, las agresiones sexuales con penetración han aumentado un 43,8%, mientras que los delitos sexuales relacionados con menores y personas con discapacidad han pasado de seis hechos conocidos a ninguno.

Los delitos relacionados con la pornografía infantil también han descendido, de ocho a tres casos, un 62,5% menos. Por el contrario, los delitos de malos tratos en el ámbito familiar han aumentado un 8,8%. Durante el primer trimestre de 2026, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tenido conocimiento de 334 delitos de esta naturaleza, frente a los 307 registrados en el mismo periodo de 2025.

En el conjunto de España, la criminalidad ha aumentado un 1% en el primer trimestre, hasta alcanzar las 595.240 infracciones penales. Extremadura, aunque crece por encima de esa media, conserva la tasa más baja del país, por delante de Galicia, con 35,2 delitos por cada mil habitantes, y Asturias, con 36,2.