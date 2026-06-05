Extremadura alcanza su récord histórico de linces ibéricos con 302 ejemplares censados

Extremadura ha cerrado 2025 con 302 linces ibéricos censados, la cifra más alta registrada hasta ahora en la comunidad autónoma y 48 ejemplares más que los 254 contabilizados el año anterior. El nuevo dato confirma el avance de la especie en la región dentro del crecimiento general del lince ibérico en España y Portugal, donde la población ha alcanzado un máximo histórico de 2.663 individuos, un 10,9% más que en 2024.

Extremadura ya reúne el 11,3% de todos los linces de la Península

Según el informe del grupo de trabajo del lince ibérico coordinado por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Extremadura se sitúa como el tercer gran territorio español para la especie, por detrás de Castilla-La Mancha y Andalucía. De los 302 ejemplares extremeños, 203 son adultos o subadultos y 99 son cachorros nacidos durante 2025.

Mapa con la distribución del lince en la península Ibérica. / Miteco

La evolución regional gana peso dentro del mapa ibérico del lince, ya que la población extremeña representa el 11,3% del total censado entre España y Portugal y consolida a la comunidad como una pieza clave en la recuperación de la especie. En el conjunto peninsular, España concentra 2.269 ejemplares y Portugal 394, mientras que Castilla-La Mancha lidera el censo con 1.051 linces y Andalucía suma 885.

Matachel, el gran bastión extremeño

El principal núcleo de Extremadura vuelve a estar en el valle del río Matachel, en la provincia de Badajoz, que incluye los subnúcleos de Alange y Hornachos. Allí se han censado 178-179 linces, con 120 adultos o subadultos y 38 hembras reproductoras que sacaron adelante entre 58 y 59 cachorros. Este enclave concentra por sí solo más de la mitad de los ejemplares registrados en la comunidad.

Cachorros de lince ibérico. / Miteco

También en Badajoz destaca el núcleo del Ortiga, con 49 linces censados, 32 adultos, 11 hembras reproductoras y 17 cachorros nacidos durante el año 2025. A ellos se suman Valdecigüeñas, con seis ejemplares adultos o subadultos, y Sotillo, donde se han contabilizado entre 12 y 15 linces, con tres hembras reproductoras y entre tres y cuatro cachorros.

Cáceres suma presencia en Valdecañas-Ibores y Monfragüe

En la provincia de Cáceres, el informe recoge el peso del área de Valdecañas-Ibores, que suma 52 ejemplares, 33 de ellos adultos o subadultos, con nueve hembras reproductoras y 19 cachorros nacidos en 2025. Este núcleo refuerza la presencia de la especie en el norte y noreste extremeño y amplía la distribución regional más allá de los grandes focos pacenses.

El Parque Nacional de Monfragüe también figura en el censo con tres ejemplares, dos machos y una hembra adultos o subadultos, aunque sin reproducción detectada durante el año. La presencia del lince en Monfragüe confirma la expansión territorial de la especie en Extremadura, aunque el grueso reproductor sigue concentrado en Matachel, Ortiga, Sotillo y Valdecañas-Ibores.

Más hembras reproductoras y casi un centenar de cachorros

Extremadura cuenta en 2025 con 62 hembras reproductoras o territoriales, una cifra que sostiene el crecimiento de la población regional. La fecundidad extremeña se sitúa en 1,6 cachorros por hembra territorial, con un total de 97 a 99 crías contabilizadas en los diferentes núcleos de la comunidad.

En el conjunto de España y Portugal, el censo recoge 542 hembras reproductoras o territoriales y 952 cachorros nacidos en 2025. El informe señala que ese número de hembras se aproxima cada año más a las 750 consideradas como hito demográfico para valorar un estado de conservación favorable de la especie.

Un éxito de conservación con amenazas aún abiertas

La población ibérica de lince ha pasado de menos de 100 ejemplares en 2002 a 2.663 en 2025, en una de las recuperaciones más relevantes de una especie amenazada en Europa. El documento técnico subraya que el crecimiento poblacional del lince ibérico en España y Portugal continúa siendo “un ejemplo mundial de éxito de un programa de conservación de especies amenazadas”, una valoración atribuida al informe elaborado por el grupo de trabajo del lince ibérico.

Pese al récord, las amenazas siguen siendo relevantes. En 2025 se registraron 273 muertes de lince ibérico en la Península, de las que 212 fueron por atropello en carreteras y pistas. En Extremadura se detectaron 43 muertes, 30 de ellas por atropello, dos por enfermedad y 11 por otras causas, lo que sitúa la siniestralidad viaria como uno de los principales retos para la conservación de la especie también en la región.

Zarza de Granadilla, clave en la cría en cautividad

El papel de Extremadura en la recuperación del lince no se limita a los ejemplares presentes en el medio natural. El centro de cría de Zarza de Granadilla, en Cáceres, gestionado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales del MITECO, forma parte del programa coordinado de cría en cautividad que en 2025 cumple 20 años.

El lince ibérico sigue recuperándose y aumentó hasta los 2.663 ejemplares en 2025 / El Periódico

Desde que en 2011 comenzaron las primeras liberaciones de linces nacidos en cautividad, se han reintroducido 424 ejemplares en distintas áreas con condiciones ecológicas y socioambientales favorables. Extremadura fue una de las zonas inicialmente seleccionadas para la liberación de linces junto a Andalucía, Castilla-La Mancha y Portugal, y los datos de 2025 confirman que la región se ha consolidado como uno de los territorios esenciales para el futuro de la especie.