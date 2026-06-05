"Extremadura te quiere con locura": el día en que Juan Pablo II puso a Guadalupe en el centro del mundo

Guadalupe no esperó al Papa como se espera a una autoridad, sino como se espera a alguien de casa. Aquella mañana del 4 de noviembre de 1982, Juan Pablo II se convirtió en el único pontífice que ha pisado Extremadura y el santuario de la patrona regional vivió una de las jornadas más intensas de su historia reciente. La llegada este sábado de León XIV a España, en un viaje que recorrerá Madrid, Barcelona y Canarias, ha vuelto a traer a la memoria aquella visita irrepetible, cuando un pequeño municipio de las Villuercas se situó, por unas horas, en el centro de la mirada religiosa y social del país.

La crónica de este periódico contaba que llegaron extremeños de todos los puntos de la región y que muchos peregrinos permanecieron a pie firme durante toda la noche en la plaza mayor. La imagen de portada del 5 de noviembre mostraba el monasterio rodeado por una masa compacta de fieles. No había huecos en la plaza. Tampoco en los balcones, ni en las ventanas, ni en los alrededores del recorrido.

Portada de El Periódico Extremadura al día siguiente de la visita del Pontífice / Periódico Extremadura

El día anterior, la edición del 4 de noviembre había preparado el acontecimiento con una portada casi ceremonial: "El Papa en Guadalupe". La fotografía unía dos símbolos en un mismo encuadre: el rostro de Juan Pablo II y la silueta del monasterio. Abajo, la frase que terminó dando tono a la jornada: "Extremadura te quiere con locura". Aquel titular no solo anunciaba una visita. Anticipaba un estado de ánimo.

Portada del 4 de noviembre anunciando la inminante llegada del Pontífice. / Periódico Extremadura

El Papa llegó a una Extremadura todavía muy marcada por la emigración, por la distancia con los grandes centros de poder y por la necesidad de reconocerse. Por eso Guadalupe no fue solo el escenario religioso elegido para una celebración. Durante unas horas, la región copó el protagonismo de todo el planeta.

El Papa peregrino en la tierra de los que se fueron

Juan Pablo II llegó a Guadalupe dentro de su primer viaje apostólico a España, desarrollado entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre de 1982. La agenda oficial de aquel recorrido incluyó, entre otros puntos, Madrid, Ávila, Salamanca, Guadalupe, Toledo, Segovia, Sevilla, Granada, Loyola, Javier, Zaragoza, Montserrat, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela. En ese itinerario amplio y agotador, la parada extremeña tuvo un sentido muy concreto: hablar desde la tierra de la Virgen de Guadalupe a una región de emigrantes.

Juan Pablo II rezando ante la Virgen de Guadalupe. / Periódico Extremadura

El periódico lo resumió después con una expresión muy clara: el "discurso de la emigración". Juan Pablo II no pronunció en Guadalupe una homilía genérica. Habló de los hijos de Extremadura y de España que habían tenido que abandonar su lugar de origen para buscar trabajo en otras regiones o en otros países. Lo hizo ante una multitud que entendía perfectamente ese lenguaje, porque casi todas las familias extremeñas guardaban entonces alguna ausencia en Madrid, Cataluña, País Vasco, Francia, Alemania o Suiza.

La homilía oficial del pontífice arrancó desde la figura bíblica de Abraham, llamado a salir de su tierra, y la trasladó a la experiencia de tantos extremeños que habían hecho ese mismo viaje por necesidad. Juan Pablo II defendió que el trabajador tiene derecho a marcharse para buscar mejores condiciones de vida, pero también a volver, y describió la emigración como una pérdida dolorosa para los territorios que ven salir a hombres y mujeres en plena vida laboral.

Ese fue el éxito de aquella visita. Bajo los aplausos, los cánticos y la emoción religiosa, había un mensaje social. El Papa habló de familias separadas, de pueblos envejecidos, de trabajadores tratados a veces como piezas de un engranaje económico y de la obligación de los países receptores de respetar la dignidad de quienes llegan. En la Extremadura de 1982, aquello sonó familiar.

El papamóvil entrando en la plaza de Guadalupe. / Periódico Extremadura

"Antes de llegar al Guadalupe de México se debía llegar aquí"

La hemeroteca conserva otra frase clave de aquella jornada. Según recogió este periódico en sus páginas interiores, Juan Pablo II improvisó ante los fieles una idea que conectaba directamente la Guadalupe extremeña con la mexicana: "Antes de llegar al Guadalupe de México se debía llegar aquí". La frase encerraba toda la dimensión histórica del santuario cacereño.

Guadalupe no era solo la patrona de Extremadura. Era también una referencia mariana de alcance universal. La propia prensa de aquellos días hablaba del monasterio como "Monasterio de la Hispanidad" y como "cuna de América". Y es que el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe ha estado unido durante siglos a la historia de la monarquía, de los peregrinos, de la expansión atlántica y de la devoción mariana que viajó al otro lado del océano.

La Unesco, que declaró el monasterio Patrimonio de la Humanidad en 1993, subraya su valor como conjunto religioso español y su papel simbólico en dos grandes acontecimientos vinculados a 1492, el final de la Reconquista y la llegada de Colón a América. La institución destaca además que la imagen de la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo poderoso de la cristianización de gran parte del Nuevo Mundo.

Por eso Juan Pablo II no eligió un santuario cualquiera. Eligió un lugar donde Extremadura dialogaba con América, donde la fe popular se mezclaba con la historia.

El monasterio como escenario de una identidad

Las páginas previas a la visita ya habían preparado ese relato. Un artículo titulado "El Papa en la cuna de América" repasaba la relación de Guadalupe con los primeros viajes al Nuevo Mundo, con los Reyes Católicos, con Colón y con la expansión de la devoción guadalupana. Otra página, firmada por el cronista oficial de Guadalupe, recibía al Papa con un texto de bienvenida que presentaba al monasterio como la "Montaña Sagrada de Extremadura" y la casa común de una devoción sin fronteras.

Página de este diario al día siguiente de la estancia del papa en Extremadura. / Periódico Extremadura

Esa acumulación de símbolos explica la fuerza de la jornada. En Guadalupe no se reunieron solo fieles que querían ver al Papa. Se reunió una comunidad que se reconocía en su Virgen, en su historia y en su memoria emigrante. La plaza fue escenario religioso, pero también espejo regional. Allí estaban las banderas, los trajes tradicionales, los cánticos, los grupos de coros y danzas, las autoridades, los franciscanos, los peregrinos anónimos y esa mezcla de emoción y respeto que las fotografías dejan entrever incluso en blanco y negro.

La visita tuvo además una dimensión humana muy marcada. La onomástica de Karol Wojtyla, día de san Carlos Borromeo, añadió un tono cercano a la recepción. Junto a "Extremadura te quiere con locura", otro grito se repitió con insistencia: "Hoy es su santo, felicidades, Padre Santo".

El pontificado de Juan Pablo II terminó siendo uno de los más largos e influyentes de la historia contemporánea de la Iglesia. De aquel Papa viajero quedan las fotografías. El papamóvil abriéndose paso entre una multitud apretada. El Papa arrodillado ante la Virgen. La plaza cubierta de pañuelos y banderas. El monasterio al fondo, solemne y reconocible. Y queda, sobre todo, la frase: "Extremadura te quiere con locura".