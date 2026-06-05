Las Hurdes recuperan vida tras el fuego: Naturgy restaurará 10 hectáreas de bosque en Ladrillar

Naturgy ha puesto en marcha el Bosque Naturgy en Ladrillar, en la comarca cacereña de Las Hurdes, un proyecto de restauración forestal y biodiversidad con el que la compañía recuperará una superficie aproximada de 10 hectáreas afectada por el grave incendio registrado en el verano de 2022. La actuación busca devolver equilibrio ecológico a una zona de alto valor ambiental que sufrió una importante pérdida de biodiversidad, degradación del suelo y aumento del riesgo de erosión y desertificación.

Un proyecto para recuperar el monte tras el incendio

El incendio de Las Hurdes tuvo un fuerte impacto ambiental, social y económico en la comarca, con miles de hectáreas afectadas y elevadas emisiones de CO₂ a la atmósfera. El proyecto se enmarca en la iniciativa corporativa ‘Energía con vida’, con la que Naturgy pretende proteger, restaurar y generar un impacto positivo en los entornos naturales donde desarrolla su actividad.

Zona de monte que se restaurará. / El Periódico

La intervención contempla la plantación de especies forestales autóctonas adaptadas al entorno, entre ellas pino resinero, roble melojo, encina, madroño y peral silvestre. Estas especies han sido seleccionadas por su capacidad para estabilizar el suelo, mejorar la infiltración de agua y favorecer la regeneración progresiva del ecosistema dañado por el fuego.

Además, el Bosque Naturgy incorporará especies aromáticas y melíferas como lavanda, romero y tomillo, que contribuirán a atraer polinizadores y reforzar los servicios ecosistémicos del territorio. La presencia de estas plantas también abre oportunidades vinculadas a actividades rurales como la apicultura, los aceites esenciales o el agroturismo en una comarca especialmente sensible al despoblamiento.

Naturgy defiende una transición energética “ambiental y social”

La responsable corporativa de Medio Ambiente de Naturgy, Nieves Cifuentes, ha destacado que “la restauración de los ecosistemas dañados y la protección de la biodiversidad son ejes clave” de la estrategia ambiental de la compañía. Cifuentes ha subrayado que con el Bosque Naturgy en Ladrillar la empresa da “un paso más” en su compromiso con una transición energética regenerativa y alineada con los territorios.

En este sentido, Nieves Cifuentes ha añadido que “en Naturgy entendemos que la transición energética debe ser también una transición ambiental y social”. La responsable corporativa de Medio Ambiente ha incidido en que proyectos como este reflejan la voluntad de la compañía de contribuir activamente a la recuperación de los ecosistemas y al bienestar de las comunidades locales.

El proyecto se desarrollará con la colaboración de Grupo Sylvestris, empresa especializada en soluciones basadas en la naturaleza, en el Monte de Utilidad Pública número 8, ‘Comunal del Valle de Riomalo’. La actuación se localiza dentro de la Red Natura 2000, en la ZEC ‘Las Hurdes’ y la ZEPA ‘Hurdes’, espacios que albergan especies protegidas como el buitre negro, la cigüeña negra o el halcón abejero.

Absorción de CO₂ y biodiversidad en la Red Natura 2000

Según las previsiones de la compañía, el Bosque Naturgy en Ladrillar permitirá absorber aproximadamente 3.500 toneladas de CO₂ durante un periodo de permanencia de 50 años. El proyecto será registrado en la Oficina Española de Cambio Climático y contribuirá a los objetivos nacionales de descarbonización y neutralidad climática.

La iniciativa forma parte del compromiso global de Naturgy con la sostenibilidad, la acción climática y la restauración del capital natural. La compañía integra la biodiversidad en el diseño y desarrollo de sus proyectos, impulsando actuaciones dirigidas a prevenir, reducir y compensar impactos ambientales para avanzar hacia la no pérdida neta de biodiversidad.

Empleo verde y desarrollo local en Las Hurdes

El Bosque Naturgy en Ladrillar también incorpora un componente social, con prioridad para la contratación de personas en situación de vulnerabilidad y acciones de formación y capacitación. Hasta abril de 2026, la obra en su conjunto, en la que se ubica este proyecto de restauración, ha involucrado a 44 trabajadores y ha acumulado 88 horas de formación.

El impacto socioeconómico de la actuación se refleja también en el destino de la inversión asociada al proyecto. Más del 70% del gasto permanece en el ámbito local, apoyando a empresas y servicios de la zona y contribuyendo a dinamizar la economía rural y el empleo verde en Las Hurdes.

‘Energía con vida’, la apuesta de Naturgy por restaurar entornos naturales

‘Energía con vida’ es la iniciativa corporativa de Naturgy para integrar la biodiversidad en la estrategia y en la actividad del negocio. Su objetivo es conocer, proteger y restaurar los entornos naturales donde opera la compañía, al tiempo que busca generar un impacto positivo en los territorios vinculados a sus actividades.

En concreto, el Bosque Naturgy en Ladrillar se incluye en la línea ‘Energía con vida - Restaura’, centrada en la restauración ecológica y en la creación de nuevos espacios con valor ambiental. Esta línea contempla actuaciones de recuperación de hábitats, revegetación y soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la biodiversidad, reforzar la resiliencia de los ecosistemas y generar beneficios ambientales y sociales a largo plazo.