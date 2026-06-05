El SES destina 9,8 millones a rehabilitación psicosocial para trastorno mental grave en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ofrecerá rehabilitación psicosocial a personas con Trastorno Mental Grave en los Centros de Rehabilitación Psicosocial de la Red de Salud Mental del SES a través de un concierto social desde el 1 de agosto de 2026 hasta el 31 de julio 2029.

La convocatoria para la concertación de este servicio ha sido publicada este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Según señala la Junta de Extremadura en nota de prensa, la rehabilitación psicosocial es "clave" en la recuperación de las personas con diagnóstico de Trastorno Mental Grave, ya que no se limita al tratamiento clínico, sino que trabaja para que la persona recupere su autonomía, funcionalidad y calidad de vida, mediante el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y de la vida diaria.

9,8 millones de presupuesto

Esta iniciativa cuenta con una inversión total de 9,8 millones de euros euros, y permitirá consolidar y reforzar la red de atención comunitaria en salud mental en la región, además de reducir recaídas o ingresos hospitalarios de las personas con Trastorno Mental Grave.

El programa se estructura en seis lotes territoriales que abarcarán toda la región, de tal forma que cada lote incluye Centros de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) con entre 70 y 80 plazas, ampliables con algunas plazas adicionales, pisos de apoyo para favorecer la autonomía y, en el lote del Área de Cáceres y Coria, un Centro de Día con 35 plazas.

Enfoque comunitario

El servicio se desarrollará bajo un enfoque comunitario y orientado a la recuperación, alineado con el proceso asistencial integrado del SES que se basa en intervenciones individualizadas mediante un Plan de Acción Personalizado (PAP), coordinación con equipos de salud mental y programas de rehabilitación, inclusión social y apoyo familiar.

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"Con esta actuación, el SES reafirma su compromiso con una atención integral en salud mental, centrada en la persona, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno mental grave", se indica.