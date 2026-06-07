Extremadura: bajan los desahucios por alquiler, pero suben los del impago de hipotecas

Extremadura ha cerrado el último tramo de 2025 con menos desahucios en términos generales, aunque con un cambio relevante en el origen de estos procedimientos. Entre octubre y diciembre, los juzgados de Primera Instancia e Instrucción registraron 52 lanzamientos practicados, un 20% menos que en el mismo periodo del año anterior, según la nota divulgativa del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), elaborada con datos del Consejo General del Poder Judicial.

En la estadística judicial, un lanzamiento se contabiliza por cada inmueble cuya entrega posesoria se acuerda, con independencia del tipo de proceso o de la fase en la que se encuentre. En la práctica, es la actuación que suele identificarse como desahucio, aunque puede tener distintos orígenes: el impago del alquiler, una ejecución hipotecaria u otras causas.

Lucía Feijoo Viera

La cifra confirma que los lanzamientos no tienen en Extremadura un volumen elevado si se observa el dato global del país, pero sí permite apreciar una evolución interna distinta. Mientras bajan los casos vinculados al alquiler, aumentan los derivados del impago hipotecario.

Más peso del préstamo

Del total de lanzamientos registrados en el cuarto trimestre, el 53,8% procedió de procedimientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos, el 23,1% se derivó de ejecuciones hipotecarias y otro 23,1% respondió a otras causas.

Las ejecuciones hipotecarias son los procedimientos que permiten reclamar judicialmente el pago de deudas garantizadas con una hipoteca. En otras palabras, se activan cuando existe una deuda asociada a un préstamo hipotecario y el acreedor acude al juzgado para exigir su cobro.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias han crecido un 71,4% respecto al cuarto trimestre de 2024. En sentido contrario, los procedentes del alquiler han bajado un 48,1%, lo que explica que el balance total de lanzamientos siga siendo descendente pese al repunte de los casos hipotecarios.

También han aumentado las ejecuciones hipotecarias presentadas. Los juzgados extremeños han contabilizado 129 procedimientos, un 7,5% más que un año antes. Por provincias, Badajoz ha registrado 99, con una subida del 16,5%, mientras que Cáceres ha sumado 30, un 14,3% menos.

La provincia de Badajoz ha concentrado la mayor parte de los indicadores vinculados a la vivienda. En el cuarto trimestre se han practicado allí 44 lanzamientos, un 10% más que un año antes, frente a los 8 de Cáceres, donde el dato ha bajado un 68%.

Además, se han planteado más lanzamientos a través de los servicios comunes de notificaciones y embargos en Badajoz. En concreto, han sido 47, un 13% menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que en Cáceres se han registrado 23, con una caída del 8%.

En Badajoz se han practicado 44 lanzamientos, un 10% más que un año antes, frente a los 8 de Cáceres, un 68% menos

En el conjunto de Extremadura se han solicitado 70 lanzamientos por esta vía, un 11,4% menos, de los cuales 39 han terminado con cumplimiento positivo. El IEEX precisa que no todos los partidos judiciales cuentan con este servicio y que una solicitud de lanzamiento no implica necesariamente que llegue a ejecutarse.

Ocupación ilegal contenida

La ocupación ilegal de viviendas presenta un volumen reducido en Extremadura. Durante el cuarto trimestre de 2025 se han presentado cinco demandas por este motivo, un 50% menos que un año antes. Todas se han localizado en la provincia de Badajoz, mientras que en Cáceres no se ha contabilizado ninguna.

A cierre del trimestre, Extremadura mantiene 36 asuntos en trámite por ocupación ilegal de viviendas. El dato refleja que no se trata de un fenómeno de gran dimensión en la comunidad, aunque sí muestra una distribución provincial desigual.

En Badajoz han ingresado cinco demandas, frente a ninguna en Cáceres. En el conjunto de España, según el mismo informe, se han registrado 444 demandas por ocupación ilegal en el trimestre, un 15,7% menos.

Más concursos y despidos

El informe del Instituto de Estadística de Extremadura incorpora otros indicadores sobre el efecto de la situación económica en los órganos judiciales. En el cuarto trimestre se han presentado 287 concursos en Extremadura, un 17,6% más que en el mismo periodo de 2024. La mayoría, el 79,1%, correspondió a personas físicas no empresarias, mientras que el 20,9% se registró en los juzgados de lo Mercantil por empresas.

También han aumentado las demandas por despido. En concreto, los juzgados de lo Social han recibido 593, un 18,4% más que un año antes. En cambio, las reclamaciones de cantidad han bajado un 7,8%, hasta las 604.

Los procedimientos monitorios, utilizados para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles cuando constan en algún documento, también han descendido. En el cuarto trimestre se han presentado 2.743 en Extremadura, un 58,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.