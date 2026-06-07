La infancia extremeña que la polio condenó al olvido

Entró como una pandemia silenciosa, infectando a cientos de niños de toda España entre los años 50 y 60: la poliomielitis.

Una enfermedad viral que entraba en el organismo por el agua o los alimentos contaminados. En los casos graves, llegaba al sistema nervioso, donde podía destruir los nervios que controlaban los músculos y provocar parálisis permanente o incluso la muerte. Afectó a un gran número de menores, principalmente en regiones con poco desarrollo económico, como lo era entonces Extremadura. La gestión del problema fue muy criticada porque la vacuna llegó tarde y los efectos de esa gran crisis sanitaria fueron minimizados públicamente.

Afectó a unas 30.000 personas en todo el país. Más de 2.000 niños murieron por la enfermedad. Los supervivientes crecieron con secuelas físicas de por vida. La afección atacaba, sobre todo, a los más pequeños, ocasionando en muchos casos parálisis permanente en piernas o brazos.

Representantes de la plataforma extremeña se dirigen a Pedro Sánchez en un mitin en la pasada campaña electoral. / Cedida

En los pequeños pueblos del interior peninsular, como en Extremadura, el patrón era relativamente común: aparición de casos infantiles «de repente» en verano, ya que la polio tenía estacionalidad; familias que llevaban a los niños a hospitales, ya saturados, o a servicios en Cáceres o Badajoz en los picos registrados entre 1959 y 1962. Los niños que sobrevivieron lo hicieron arrastrando consigo parálisis en sus extremidades, necesidad de muletas o férulas y una rehabilitación limitada, que en esa época era muy básica.

El testimonio de Juana

Juana Hornero, natural de Cuacos de Yuste (Cáceres), fue una de esas niñas extremeñas afectadas; ahora tiene 65 años. En 1963, con apenas dos años de edad, se contagió por poliovirus; le diagnosticaron poliomielitis severa. A partir de ese momento comenzó un largo camino de dolor y sufrimiento.

Juana Hornero, natural de Cuacos de Yuste, en el centro, con dos compañeras. / Cedida

«Entonces, en Extremadura no había grandes hospitales y, en los pueblos pequeños, apenas llegaba ayuda. Crecí con mi discapacidad, fruto de esta enfermedad desatendida. Toda una vida de sobreesfuerzos físicos y mentales, además de muchos gastos médicos, derivados de un escaso apoyo institucional a esta enfermedad. Fuimos ocultados, los grandes olvidados, incluso ya en la democracia», cuenta Juana.

Muchos de estos menores tuvieron que pasar meses en hospitales o sanatorios y, después, tenían que usar aparatos ortopédicos, muletas o sillas de ruedas durante toda la vida.

La vacuna llegó tarde

¿Qué pasó con la vacuna? La inmunización contra la polio ya existía desde 1955, pero España tardó en aplicarla de forma generalizada.

Las críticas sobre esta situación señalaban a un régimen que no quiso reconocer públicamente la gravedad de la epidemia. La campaña de vacunación masiva no empezó hasta 1963, varios años después que en otros países europeos y en Estados Unidos.

Los llamados «niños y niñas de la polio» crecieron con grandes dificultades para estudiar o trabajar. Décadas después, muchos desarrollaron el síndrome postpolio, causante de debilidad muscular, fatiga extrema y dolor crónico.

La lucha por el reconocimiento

Desde distintas plataformas en Extremadura, han luchado para que su enfermedad se reconociera dentro de la memoria democrática, además de reclamar una reparación por la mala gestión que contribuyó a que miles de infantes se contagiaran. La Plataforma Niños y Niñas de la Polio es un colectivo que representa a las víctimas de la poliomielitis, con una presencia muy activa en Extremadura.

«Desde la plataforma pedimos que empaticen con cualquier enfermo de polio o pospolio, personas que actualmente cuentan con edades medias de 60 y 70 años», señala Juana Hornero.

«Queremos que se cumplan las medidas de carácter sociosanitario que están todavía pendientes; que las comunidades autónomas pongan en práctica las recomendaciones del informe de la comisión de personas afectadas por la poliomielitis, efectos tardíos de la polio y el síndrome postpolio; que se realice un censo de afectados, con el objetivo de que se siga investigando sobre la enfermedad y sus secuelas», prosigue.

«Pedimos el cumplimiento urgente del Documento de Desarrollo 2025-2028 de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, donde el Ministerio de Sanidad ha incorporado las secuelas de la polio y el síndrome postpoliomielítico dentro de la atención a la cronicidad. Todavía nos sentimos marginados, sin indemnizaciones, ayudas o rehabilitación», enfatiza Juana Hornero.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Con la Ley de Memoria Democrática del año 2022, el Estado incluyó un reconocimiento institucional y moral a los afectados por la polio, aunque muchos colectivos consideran que las medidas aún son insuficientes.

Esos niños y niñas, hoy ya personas jubiladas, piden que se les reconozca, que se les visibilice y que la población sepa de su existencia antes de que todos desaparezcan en el olvido.