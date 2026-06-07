La Siberia extremeña crece en la UNESCO: tres nuevos pueblos y 2.500 vecinos más en su Reserva de la Biosfera

La Reserva de la Biosfera de La Siberia amplió el pasado viernes su ámbito geográfico y humano tras la aprobación oficial de la UNESCO en el 38º Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB, celebrado entre el 3 y el 6 de junio en la Reserva de la Biosfera de Itaipú, en Paraguay.

Con esta decisión, Baterno, Casas de Don Pedro y Esparragosa de Lares pasaron a formar parte oficialmente de la reserva, que reforzó así un modelo de desarrollo socioeconómico basado en la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, el equilibrio territorial y la mejora de la calidad de vida en el medio rural.

La ampliación sumó cerca de 2.500 habitantes a este proyecto comarcal y supuso un reconocimiento internacional al trabajo desarrollado en los últimos años por entidades locales, asociaciones, empresas y ciudadanía del territorio.

Tres pueblos más en el mapa de La Siberia

La incorporación de los tres municipios reforzó la cohesión territorial de la reserva y abrió nuevas oportunidades de cooperación, promoción turística, asentamiento poblacional y acceso a proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas.

Representantes de La Siberia recogen en Paraguay el reconocimiento de la UNESCO tras la aprobación de la ampliación de la Reserva de la Biosfera. / Cedida a El Periódico Extremadura

La reserva de La Siberia, única de la provincia de Badajoz, consolidó con esta ampliación su papel como herramienta de desarrollo rural en una comarca que vinculó parte de su estrategia de futuro a la conservación del entorno, la identidad local y el aprovechamiento de sus recursos propios.

La decisión también dio más peso a La Siberia dentro de la red internacional de Reservas de la Biosfera, una figura que no solo reconoció valores ambientales, sino que también impulsó modelos de convivencia entre población, patrimonio, actividad económica y territorio.

Siete años de trabajo sobre el terreno

La delegación extremeña presente en Itaipú señaló que "tras siete años de trabajo en la ejecución del Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera de La Siberia se han logrado importantes avances en dinamización territorial, promoción turística y agroalimentaria, valorización del patrimonio material e inmaterial, sensibilización ambiental y generación de nuevas oportunidades para el medio rural".

Entre las actuaciones impulsadas destacaron la creación de la marca "La Siberia Reserva de la Biosfera", la puesta en marcha de la Red de Biocentros Educativos, proyectos de conservación y gestión de hábitats, planes de capacitación e inversiones en infraestructuras de uso público.

La UNESCO incluyó la ampliación de La Siberia entre las extensiones aprobadas durante el Consejo Internacional del Programa MaB celebrado en Itaipú. / Cedida a El Periódico Extremadura

La delegación también destacó que esos resultados despertaron el interés de ayuntamientos, asociaciones, empresas y vecinos de municipios que inicialmente no formaban parte de la reserva. Tras conocer los beneficios y oportunidades vinculados al modelo, estos territorios manifestaron su voluntad de incorporarse al proyecto.

Una candidatura impulsada en 2024

El proceso que culminó el pasado viernes se había iniciado en 2024, cuando la Diputación de Badajoz y el CEDER La Siberia, con el apoyo de las administraciones implicadas, impulsaron una nueva candidatura al Programa MaB de la UNESCO.

El fin fue ampliar el ámbito territorial de la reserva y reforzar la cohesión social y territorial de la comarca. La aprobación en Paraguay cerró ese recorrido administrativo y confirmó la entrada de los tres nuevos municipios en el espacio reconocido por la UNESCO.

Durante la misma jornada también se aprobaron las ampliaciones de las Reservas de la Biosfera de Sierra de las Nieves y Sierra Nevada. Según la información trasladada por la delegación extremeña, estas decisiones consolidaron a España como el país del mundo con mayor número de Reservas de la Biosfera reconocidas por la UNESCO.