Hasta 600 euros para alumnos de Primaria y ESO en Extremadura con una media de 9

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes la convocatoria de los premios extraordinarios de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al curso 2025-2026, una distinción dirigida al alumnado que finalice estas etapas con un rendimiento académico excelente.

La Consejería de Educación y Formación Profesional busca reconocer con estos premios el esfuerzo y los buenos resultados de los estudiantes que hayan cursado sus estudios en centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma. En total, la convocatoria contempla 16 premios entre Primaria y ESO.

Qué alumnos de Primaria pueden presentarse

En el caso de Primaria, la Junta concederá diez premios extraordinarios. Cada uno estará dotado con 340 euros y llevará aparejado un diploma acreditativo de la distinción.

Podrá optar el alumnado que haya cursado y superado durante el curso 2025-2026 el sexto curso de Primaria, que haya obtenido en el conjunto de la etapa una nota media igual o superior a 9 y que haya sido propuesto como candidato por el equipo docente del último curso de esta etapa.

El plazo para presentar las solicitudes termina el 30 de junio, por lo que los centros y las familias disponen de las próximas semanas para completar la tramitación.

Seis premios para estudiantes de ESO

La convocatoria de Educación Secundaria Obligatoria incluye seis premios extraordinarios. En este caso, cada reconocimiento estará dotado con 600 euros, además del correspondiente diploma.

Podrá presentarse el alumnado que haya obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la evaluación final ordinaria del curso 2025-2026, con todas las materias de la etapa superadas.

Además, los aspirantes deberán haber logrado una nota media igual o superior a 9 en el conjunto de la etapa, contar con una calificación final de sobresaliente en el último curso de ESO en las materias de la prueba y haber sido propuestos por el equipo docente de cuarto de ESO del centro educativo al que pertenezcan.

Prueba el 15 de julio en Mérida

A diferencia de Primaria, el procedimiento de selección en ESO incluye una prueba. El examen constará de tres ejercicios: lengua castellana y literatura, matemáticas, con opción A o B, y primera lengua extranjera.

Las pruebas se celebrarán el próximo 15 de julio, a las 9.00 horas, en el IES Santa Eulalia de Mérida. También en este caso, el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de junio.

La convocatoria supone una oportunidad para que los expedientes más destacados de los centros públicos y concertados extremeños reciban un reconocimiento oficial al cierre de etapa, tanto antes del paso a Secundaria como al finalizar la ESO.