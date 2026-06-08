Cotrina e Irene de Miguel engrasan relaciones para construir una alternativa progresista en Extremadura

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, y la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, han mantenido este lunes en Mérida su primera reunión oficial, un encuentro que se produce en la víspera del debate de totalidad de los presupuestos autonómicos para 2026 y que ambos han situado dentro de la "normalidad democrática".

Cotrina ha destacado la "buena sintonía" con De Miguel y con Nerea Fernández, coordinadora de IU en Extemadura y diputada de Unidas, y ha defendido la necesidad de abrir espacios de diálogo también a la izquierda del PSOE. "Me gusta poder hablar con la señora De Miguel, con la señora Fernández, porque aspiro a representar a toda la ciudadanía en Extremadura", ha señalado tras el encuentro.

Nerea Fernández (IU) e Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, reunidas con Sánchez Cotrina en la sede del PSOE. / PSOE de Extremadura

Mirar a la izquierda

El dirigente socialista ha enmarcado la reunión en una ronda de contactos más amplia. Ha recordado que ya se reunió con la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el ámbito institucional, y ha añadido que el PSOE tiene también "a nuestra izquierda una mirada" con la que, según ha afirmado, se ha sentido "muy cómodo".

El secretario general del PSOE extremeño ha reconocido que la reunión ha servido para "engrasar las relaciones" con Unidas por Extremadura y para "poner luces largas" en un escenario político marcado por la tramitación presupuestaria. En ese sentido, ha defendido que existen proyectos progresistas que quieren "construir y luchar por una Extremadura más justa, más digna".

Un prisma progresista

La cita ha servido para constatar coincidencias políticas ante el debate presupuestario. "Vemos que Extremadura se puede mirar desde un prisma progresista, que defienda la igualdad de oportunidades, que defienda a las clases trabajadoras", ha afirmado Cotrina.

El líder socialista ha vinculado esa mirada común al rechazo de los presupuestos presentados por el Gobierno de Guardiola y negociados con Vox. A su juicio, las cuentas autonómicas tienen "unos números muy importantes y muy grandes", pero "no tienen la aspiración de transformar Extremadura". Por eso, ha defendido que el PSOE acudirá al debate de totalidad con la intención de plantear una alternativa de fondo.

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Cotrina ha asegurado que su partido afronta el debate de totalidad con "la determinación de un partido que ha transformado Extremadura en el pasado" y que, según ha recalcado, fue capaz de cohesionar la región "con muchos menos recursos" de los que existen actualmente. "Hay otro modelo, un modelo contundente, un modelo progresista, un modelo que habla de las cosas del comer", ha concluido.