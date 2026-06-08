El debate de los presupuestos de Extremadura para 2026 abre el primer gran pulso político de la legislatura

El debate de totalidad de los presupuestos autonómicos para 2026 abrirá este martes en la Asamblea de Extremadura el primer gran pulso político de la legislatura. Las cuentas, las primeras elaboradas por el Gobierno de María Guardiola y Vox, ascienden a 8.845 millones de euros y llegan al pleno con las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura.

PP y Vox han cerrado filas este lunes en la víspera del debate y han situado el rechazo de la oposición como el eje del choque parlamentario. El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha afirmado que este martes se pondrán "frente a frente dos formas muy distintas de entender Extremadura". A su juicio, el Ejecutivo regional defenderá unas cuentas con más inversión, menor presión fiscal, más oportunidades y refuerzo de los servicios públicos esenciales, mientras que la oposición volverá a instalarse en el "no por sistema".

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ofrece una rueda de prensa / EUROPA PRESS

Núñez ha sostenido que PSOE y Unidas tendrán que explicar a los extremeños por qué rechazan, según ha enumerado, más inversión en sanidad, más recursos para educación, más atención a la dependencia, más facilidades para el acceso a la vivienda y más empleo. El portavoz popular ha destacado además que el presupuesto incluye 409 millones de euros para los municipios extremeños, una cifra que ha calificado de "récord" y que ha vinculado al compromiso del Gobierno de Guardiola con el municipalismo.

Enmiendas "llenas de ideología"

En la misma línea, la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Inés Checa, ha tachado las enmiendas a la totalidad de PSOE y Unidas por Extremadura de "totalmente vacías de propuestas pero llenas de ideología". Checa ha defendido que los presupuestos son "estupendos", "los más altos de la historia" y que, según ha indicado, "realmente van a satisfacer las necesidades de todos los extremeños".

La portavoz de Vox ha subrayado algunas de las principales partidas del proyecto, entre ellas 500 millones de euros más para sanidad, 170 millones más para educación, la duplicación de las ayudas a la natalidad hasta 2.120.000 euros, una partida para el regadío de Tierra de Barros y un fondo de compensación para agricultores y ganaderos.

Checa ha añadido el incremento del 12% en servicios sociales y familia, hasta alcanzar 217,9 millones de euros, así como la previsión de construir al menos 3.500 viviendas protegidas. También ha defendido la reducción de la burocracia y la eliminación del gasto que Vox considera superfluo, con el argumento de que "el dinero de los extremeños es para los extremeños".

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Inés Checa, ofrece una rueda de prensa / VOX EXTREMADURA

Pese al tono de confrontación previo al pleno, el PP ha mantenido abierta la puerta a la negociación posterior. Núñez ha expresado su deseo de que las cuentas puedan ser enriquecidas con enmiendas parciales y ha asegurado que el Ejecutivo regional mantiene "la mano tendida" para que PSOE y Unidas puedan reconsiderar su posición y apoyar finalmente el presupuesto.

El caso David Sánchez

La reanudación del juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y contra el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, también se ha colado en la previa del debate presupuestario. Núñez ha considerado "llamativo" que, en una semana marcada por las cuentas autonómicas, la actualidad del socialismo extremeño vuelva a estar vinculada a los tribunales.

Noticias relacionadas

El portavoz popular ha reiterado el respeto del PP a las decisiones judiciales, pero ha lamentado que Extremadura aparezca en medios nacionales por un procedimiento que, según ha dicho, "abochorna a los extremeños". Checa ha sido más dura y ha afirmado que el caso no es, a su juicio, una "simple irregularidad administrativa", sino un "traje a medida" para beneficiar con dinero público al hermano de Pedro Sánchez.