Diez detenidos por una oleada de 37 robos en Extremadura, entre ellos el del camión de regalos de Monesterio

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en delitos contra el patrimonio que operaba en distintos puntos de Extremadura. La operación se ha saldado con 10 personas detenidas, otras dos investigadas y el ingreso en prisión provisional de tres de los arrestados, considerados principales integrantes del grupo. A los implicados se les atribuye la presunta autoría de 37 delitos cometidos en diferentes localidades de la región, con efectos sustraídos y daños que, según los datos facilitados, superan los 340.000 euros.

La investigación se inició tras el robo de dos vehículos de alta gama en la localidad cacereña de Almoharín. Uno de los turismos fue recuperado al día siguiente, pero el segundo habría sido utilizado por la organización para desplazarse y cometer una sucesión de robos por toda la región.

Un grupo especializado y con medios tecnológicos

Según la Guardia Civil, la red actuaba con un elevado grado de especialización y empleaba dispositivos tecnológicos para dificultar la acción policial. La investigación también destaca la variedad de objetivos elegidos, desde oficinas públicas y establecimientos comerciales hasta viviendas, un colegio, una joyería, una entidad bancaria y áreas de servicio.

Entre los hechos que los agentes consideran esclarecidos figuran varios robos en oficinas de Correos. En esos asaltos, los integrantes de la organización llegaron presuntamente a interceptar votos emitidos por correo correspondientes a las elecciones autonómicas de Extremadura de 2025.

La Guardia Civil también atribuye al grupo el asalto a la caja fuerte del camión de los regalos en el Área de Servicio LEO, en Monesterio, así como un robo en una sucursal bancaria de la provincia de Badajoz y otro cometido en un área de servicio de Casar de Cáceres durante la Nochebuena.

Robos en un colegio, una joyería y alumbrado público

La relación de delitos investigados incluye el robo con fuerza en el colegio público de Calamonte, en la provincia de Badajoz. De este centro fueron sustraídos 22 ordenadores portátiles y 8.000 euros que estaban destinados a una excursión escolar, según la información facilitada por el instituto armado.

Material intervenido por la Guardia Civil durante la operación contra la red de robos en Extremadura. / Guardia Civil

A la organización se le atribuye además el asalto a una joyería de la provincia pacense, donde los autores se apoderaron de joyas valoradas en más de 80.000 euros. La investigación también la vincula con la sustracción de más de 1.000 metros de cableado de cobre perteneciente al alumbrado público de una localidad de Badajoz.

La Guardia Civil sostiene que los investigados actuaron igualmente contra ayuntamientos, viviendas y establecimientos comerciales dedicados a la venta de productos de primera necesidad. En uno de esos negocios sustrajeron una caja fuerte con aproximadamente 23.500 euros en su interior.

Cinco registros en Mérida y alrededores

Durante la fase de explotación de la operación, los agentes practicaron cinco registros en inmuebles situados en Mérida y sus alrededores. En esas entradas se recuperó parte de los efectos sustraídos y se intervinieron diversos objetos relacionados con la investigación.

La Guardia Civil también localizó herramientas que, según los investigadores, habrían sido empleadas para cometer los robos, además de armas. Las detenciones se llevaron a cabo en las localidades de Mérida, Montijo y Badajoz.

La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, que ha coordinado las pesquisas hasta la identificación de los presuntos miembros de la red.

Tres detenidos en prisión provisional

Tras la puesta a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cáceres, Plaza número 3, y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cáceres, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de tres de los detenidos.

El procedimiento continúa abierto para determinar la participación concreta de cada investigado en los distintos delitos atribuidos a la organización criminal, cuyo radio de actuación se extendía por varios puntos de las provincias de Cáceres y Badajoz.