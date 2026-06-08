El DOE confirma el traslado del festivo de agosto y abre un macropuente en octubre de 2027

Extremadura ya tiene negro sobre blanco su calendario laboral de 2027. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes el decreto que fija los días festivos de la comunidad autónoma para el próximo año y confirma una de las principales novedades: la región tendrá un macropuente de cuatro días en octubre, al trasladarse al lunes 11 el descanso correspondiente al 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, que en 2027 caerá en domingo.

La medida permitirá enlazar el sábado 9, el domingo 10, el lunes 11 y el martes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, en un puente de otoño que la Junta ha defendido por su posible impacto en el turismo, la hostelería y el comercio. La portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, ya señaló tras la aprobación del calendario en Consejo de Gobierno que el traslado será "muy beneficioso para el turismo" y defendió que resultaba "más interesante" llevar ese descanso a octubre que mantenerlo en agosto, cuando muchos extremeños ya disfrutan de sus vacaciones.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano. / Juntaex

Un decreto ya publicado

El calendario ha quedado fijado mediante el Decreto 119/2026, de 2 de junio, por el que se establecen los días festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2027. El texto, publicado en el DOE número 108, recoge que las fiestas laborales tendrán carácter retribuido y no recuperable y recuerda que no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán de ámbito local.

Entre los festivos autonómicos se mantienen el Jueves Santo, que en 2027 caerá el 25 de marzo, y el Día de Extremadura, que volverá a celebrarse el 8 de septiembre y será miércoles. La principal variación no está en la elección de las fiestas propias, sino en la recolocación del descanso de una festividad nacional que coincide con domingo.

El DOE precisa que, en uso de las facultades previstas por la normativa laboral, el descanso correspondiente al 15 de agosto de 2027, Asunción de la Virgen, "se disfrutará el lunes 11 de octubre de 2027". Ese cambio es el que abre la puerta al gran puente del otoño.

Otoño mágico en el Valle del Ambroz / Web oficial

Octubre gana peso

El traslado refuerza octubre como uno de los meses con mayor atractivo para los desplazamientos dentro de la región. El descanso del lunes 11 quedará pegado al martes 12, Fiesta Nacional, lo que facilitará cuatro jornadas consecutivas sin actividad laboral para buena parte de los trabajadores.

La Junta ha defendido que ese encaje permite aprovechar mejor el calendario, al colocar el descanso en una fecha con mayor capacidad de movimiento que el mes de agosto. En la práctica, Extremadura cambiará un festivo que caía en domingo por un lunes con capacidad de generar un puente largo.

Catorce festivos en total

El calendario laboral de 2027 en Extremadura tendrá catorce festivos: doce de ámbito nacional y autonómico, a los que se sumarán otros dos festivos locales que deberá fijar cada municipio. Los ayuntamientos tendrán que formular sus propuestas y remitirlas a la Dirección General competente en materia de trabajo antes del 15 de septiembre de 2026. Después, la Junta ordenará la publicación de la relación de todas las fiestas locales de los municipios extremeños en el DOE.

El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Menos puentes que en 2026

El calendario de 2027 será, en cualquier caso, menos generoso en puentes que el de 2026. Habrá fines de semana largos claros en Año Nuevo, al caer el 1 de enero en viernes, y en Todos los Santos, que será lunes. A ellos se sumará el macropuente de octubre y el puente de diciembre, con la Constitución el lunes 6 y la Inmaculada el miércoles 8.

No habrá, en cambio, puente por el Día del Trabajo, que caerá en sábado, ni por el 15 de agosto, que al ser domingo desplazará su descanso a octubre. Tampoco el Día de Extremadura generará un puente automático, ya que en 2027 será miércoles.

Los festivos de 2027 en Extremadura

Las fiestas laborales, retribuidas y no recuperables, en Extremadura para 2027 serán las siguientes:

1 de enero, Año Nuevo (viernes).

6 de enero, Epifanía del Señor (miércoles).

25 de marzo, Jueves Santo.

26 de marzo, Viernes Santo.

1 de mayo, Fiesta del Trabajo (sábado).

15 de agosto, Asunción de la Virgen (domingo, con descanso trasladado al lunes 11 de octubre).

8 de septiembre, Día de Extremadura (miércoles).

11 de octubre, descanso laboral correspondiente al 15 de agosto (lunes).

12 de octubre, Fiesta Nacional de España (martes).

1 de noviembre, Todos los Santos (lunes).

6 de diciembre, Día de la Constitución Española (lunes).

8 de diciembre, Inmaculada Concepción (miércoles).

25 de diciembre, Natividad del Señor (sábado).

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A estas fechas se añadirán los dos festivos locales que apruebe cada ayuntamiento.