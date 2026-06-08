Extremadura convierte la tecnología en una cita abierta con drones, robots y ciberseguridad

Extremadura quiere que la tecnología se vea, se toque y sirva también para abrir nuevas oportunidades de empleo. La tercera edición del congreso Potencial Digital se celebrará los días 24 y 25 de septiembre en Cáceres con una programación que reforzará su carácter abierto y participativo, con actividades de drones, robots, retos tecnológicos, ciberseguridad, startups y talento joven.

El secretario general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Juan Carlos Preciado, acompañado por el director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha presentado este lunes en Mérida una cita que la Junta de Extremadura enmarca dentro de su Estrategia de Transformación Digital 2027. El objetivo, según ha defendido la administración regional, es conectar la digitalización con resultados concretos para la ciudadanía, las empresas y el empleo.

Preciado ha señalado que Potencial Digital representa "la expresión visible de la transformación" que se está impulsando en Extremadura y ha defendido que el congreso sirve para proyectar la región "como un territorio preparado para competir y atraer proyectos de alto valor añadido".

Tecnología para ver y tocar

La nueva edición se celebrará bajo el lema "Activa tu potencial" y mantendrá sus cuatro grandes áreas temáticas: transformación digital, inteligencia artificial, ciberseguridad y robótica. La principal novedad será un formato más experiencial, con actividades pensadas no solo para profesionales del sector, sino también para escolares, jóvenes, empresas emergentes y público general.

Entre las propuestas figura Misión Tecno-Reto 360, una actividad de robótica dirigida a escolares y asistentes en general que permitirá experimentar con drones, robots y retos tecnológicos de forma práctica. El congreso también incluirá espacios como la Pitch Competition y la Zona Startup, orientados a proyectos en fase inicial, además de una nueva edición de Hack The Box.

Coslado ha subrayado que la intención es que los jóvenes extremeños pasen de ser usuarios de tecnología a participar también en su desarrollo. "Queremos que nuestros jóvenes no sean solamente consumidores de tecnología, sino también creadores de soluciones", ha destacado.

Ciberseguridad, startups y talento

El programa incorporará también espacios como La Terraza de Potencial y la FunTechZone, además de la participación de Andalucía como comunidad autónoma invitada. Entre las intervenciones previstas figura la del experto Suko, que abordará contenidos vinculados a la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

La Junta quiere que el congreso funcione como escaparate tecnológico, pero también como punto de encuentro para empresas, estudiantes, profesionales y proyectos emergentes. En ese sentido, la administración regional ha vinculado la cita con la atracción de inversiones, el empleo cualificado y la retención de talento.

Coslado ha recordado que el empleo en este ámbito creció en 2025 ocho veces por encima de la media general, hasta generar casi uno de cada cinco nuevos trabajos, con salarios un 38,5% superiores a los del resto de sectores. También ha destacado la respuesta a las acciones formativas especializadas, como los 17 programas en SAP, que han registrado 972 solicitudes.

Extremadura, ante el reto digital

La presentación del congreso ha servido además para poner en valor los avances de Extremadura en administración electrónica. Según el Informe de Madurez Digital de las Comunidades Autónomas (CAE 2025), la región ha pasado del 45% de trámites disponibles en línea en 2023 al 91% en 2025, por encima de la media europea, situada en el 88%.

El documento también recoge avances en interoperabilidad y un 86% de respuesta satisfactoria en materia de transparencia. Preciado ha atribuido estos datos a una planificación sostenida y al compromiso de los empleados públicos, y ha insistido en la necesidad de seguir avanzando hacia un modelo que conecte transformación digital, inversión y empleo.

El secretario general ha señalado además que Extremadura cuenta con condiciones para atraer proyectos tecnológicos, como la disponibilidad de suelo, la capacidad energética, el desarrollo de energías renovables y una administración comprometida con la seguridad jurídica y la agilidad administrativa.

La edición de 2025 de Potencial Digital contó con más de 10.000 asistentes presenciales y online, lo que supuso un crecimiento del 67%. Para este año, la organización prevé reunir a más de 80 ponentes internacionales y consolidar el congreso como una de las grandes citas tecnológicas de Extremadura.