Extremadura lidera la titulación en FP de Grado Medio y es tercera en Superior

Extremadura lidera la titulación de FP en Grado Medio y es tercera en Grado Superior. A ese dato se suman otros indicadores favorables, según recoge el informe ‘Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español 2025’: gasta más por alumno que la media nacional, tiene el mayor importe medio por becario del país, una red pública con mucho más peso que en el conjunto nacional y una de las ratios más bajas de alumnos por profesor. Pero hay otros apartados menos favorables: el abandono escolar temprano sigue una décima por encima de la media, la escolarización a los 2 años está por debajo del promedio, hay menos jóvenes con estudios superiores y quienes los tienen siguen encontrando más dificultades para trabajar que en otras comunidades.

El informe, publicado por la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación, ordena decenas de indicadores por comunidades autónomas. La región aparece fuerte en gasto, becas, escuela pública y finalización de ciclos, pero aún arrastra problemas más allá del aula, como empleo y continuidad formativa.

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Uno de los mejores datos de Extremadura está en la Formación Profesional. El informe señala que el 77,8% del alumnado que entra en un ciclo formativo de Grado Medio logra el título en los cuatro años siguientes. Es el porcentaje más alto de España y queda claramente por encima de la media nacional, situada en el 67,1%. La comunidad se coloca por delante de Navarra, La Rioja, País Vasco, Galicia, Andalucía o Comunidad Valenciana.

El buen comportamiento se repite también en los ciclos de Grado Superior. En este caso, Extremadura alcanza una tasa de titulación del 82,1% y se sitúa como la tercera comunidad con mejor resultado, solo por detrás de Andalucía, con un 82,5%, y País Vasco, con un 82,4%. La media española se queda en el 76,8%.

La FP aparece así como uno de los puntos fuertes del sistema educativo extremeño, en una región donde la cualificación profesional es clave para que los jóvenes tengan más opciones laborales y para que las empresas encuentren perfiles preparados.

## Más gasto por alumno

Extremadura también destaca en la inversión por estudiante. En 2022 (último dato computado por el estudio), el gasto público por alumno en enseñanzas no universitarias, sumando centros públicos y concertados, fue de 7.390 euros, cuando la media española se situó en 6.392. Si se mira solo el alumnado de centros públicos, el gasto extremeño sube hasta los 8.253 euros por alumno, también por encima del promedio estatal (7.384).

Santi García

El informe recoge además que Extremadura es la comunidad con menor porcentaje de gasto público destinado a conciertos y subvenciones a la enseñanza privada. En 2023, esa partida representó el 7,3% del gasto público total en educación, frente a aportaciones mucho más altos en territorios como País Vasco, Madrid o Navarra.

La beca media más alta

El apartado de becas deja otro dato muy relevante. En el curso 2022-2023, Extremadura fue la comunidad con mayor importe medio por alumno beneficiario en becas y ayudas al estudio, con 2.511 euros por becario. La cifra tiene especial peso en una comunidad donde las condiciones económicas de muchas familias pueden influir en la continuidad educativa. Por detrás aparecen Andalucía, con 1.792 euros, y Murcia, con 1.700.

Una red muy pública

Extremadura está además entre las comunidades donde la enseñanza pública tiene más peso. En el curso 2023-2024, el 80,3% del alumnado extremeño de enseñanzas de régimen general no universitarias estaba matriculado en centros públicos. La región aparece en el grupo de territorios que superan el 80%, junto a Ceuta, Castilla-La Mancha y Melilla.

En España, el alumnado de centros públicos representaba el 66,9%. En Extremadura, por tanto, la pública sostiene buena parte del sistema educativo y marca la vida escolar de la mayoría de alumnos.

Por contra, existe una baja cuota de centros privados no concertados. Según el informe, en Extremadura este alumnado representa solo el 0,6%, uno de los porcentajes más bajos del país.

Grado Superior en Vitivinicultura, en el Centro de Formación del Medio Rural de Villafranca de los Barros. / Juntaex

Poca ratio por profesor

Otro punto favorable está en la ratio de alumnos por profesor. En el curso 2023-2024, Extremadura registró 8,9 alumnos por docente en enseñanzas de régimen general no universitarias. Es el mismo dato que Cantabria y solo queda ligeramente por encima de Castilla y León, con 9 alumnos por profesor. La media española se situó en 10,6.

Y es que en una comunidad con muchos municipios pequeños, esta ratio baja forma parte de la realidad del sistema, con una organización educativa distinta a la de territorios con mucha más presión demográfica. Por ejemplo, Madrid aparece con 12,2 alumnos por profesor, Cataluña con 11,5 y Melilla con 11,4.

Poco alumnado extranjero

La comunidad también tiene uno de los porcentajes más bajos de alumnado extranjero. En el curso 2024-2025, estos estudiantes representaban el 4,5% del total en Extremadura, frente al 12,9% de la media española. La distancia con otras comunidades es grande. Baleares alcanza el 19%, Comunidad Valenciana el 18,5% y Aragón el 16,7%.

Infantil por debajo de la media

En Educación Infantil, la región no aparece entre las comunidades con mejores tasas de escolarización a edades tempranas. A los 2 años se sitúa en el 65,8%, por debajo de la media española, que llega al 73,3%. Se trata de un indicador importante, porque el primer ciclo de Infantil se ha convertido en una etapa cada vez más relacionada con la conciliación, la igualdad de oportunidades y la detección temprana de dificultades. País Vasco, Galicia, Madrid o Andalucía están por encima de Extremadura en este punto.

Aun así, el dato extremeño queda lejos de los niveles más bajos. Asturias, Canarias o Ceuta presentan tasas inferiores en la escolarización a los 2 años.

Bachillerato, algo por encima

En Bachillerato, Extremadura supera ligeramente la media española. La tasa bruta de escolarización en el curso 2023-2024 fue del 69%, frente al 67% nacional.

No está entre los territorios con tasas más altas, como Asturias, Canarias o Galicia, pero sí se sitúa por encima del conjunto del país. En la educación secundaria superior, donde se incluyen Bachillerato, Formación Profesional Básica y Grado Medio, Extremadura también presenta registros razonables en las edades de 16 y 17 años.

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Repetidores

El informe también permite ver si el alumnado está en el curso que le corresponde por edad. A los 12 años, Extremadura tiene una tasa de idoneidad del 87,6%, por debajo de la media española, situada en el 89,6%. Eso indica que una parte algo mayor del alumnado llega a esa edad con algún retraso acumulado.

A los 15 años, sin embargo, el dato extremeño mejora en comparación con el conjunto del país. La tasa es del 76,2%, ligeramente por encima de la media española, del 75,6%. Por tanto, el estudio muestra un comportamiento desigual: la región no sobresale en el paso a la ESO, pero a los 15 años se sitúa algo mejor que el promedio nacional.

El abandono roza la media

El abandono escolar temprano ha bajado mucho en Extremadura, pero todavía no se ha colocado por debajo de la media española. En 2024, la tasa extremeña fue del 13,1%, apenas una décima por encima del promedio nacional, situado en el 13%.

La evolución de la última década es clara. En 2014, el abandono escolar temprano en Extremadura estaba en el 22,9%. En diez años, la región ha recortado casi diez puntos. El problema es que otras comunidades han avanzado más y ya están en niveles de un dígito, como País Vasco, Cantabria o Navarra. Extremadura ha mejorado, pero sigue con una parte de jóvenes que no completan la segunda etapa de Secundaria y no continúan formándose.

Jóvenes ‘nini’

El informe también analiza a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. En España, ese porcentaje ha pasado del 20,7% en 2014 al 12% en 2024. Por comunidades, Extremadura se sitúa en el 12,1%, prácticamente en la media nacional.

La región ha mejorado mucho respecto a 2014, cuando el porcentaje alcanzaba el 21,6%. La bajada es relevante, aunque todavía deja a una parte de jóvenes fuera del sistema educativo y también del mercado laboral.

Extremadura no está entre los peores datos, que se concentran en Ceuta y Melilla, Andalucía y Canarias, pero tampoco entre los mejores, donde aparecen Cantabria, País Vasco o Aragón.

Menos estudios superiores

Otro reto está en el nivel de estudios de los jóvenes adultos. En el ejercicio 2024, el 47,5% de los extremeños de 25 a 34 años había alcanzado estudios terciarios. El porcentaje ha subido desde el 39,4% de 2014, pero sigue por debajo de la media española, situada en el 52,8%.

UEx

La educación terciaria incluye tanto estudios universitarios como ciclos formativos de Grado Superior. Por eso, el buen dato de titulación en FP Superior ayuda, pero no basta todavía para alcanzar el promedio nacional.

Comunidades como País Vasco, Cantabria, Navarra, Madrid o Asturias tienen porcentajes bastante más altos. Extremadura ha avanzado, pero necesita que más jóvenes lleguen a niveles superiores de formación.

El empleo no acompaña igual

Extremadura registra la tasa de paro más alta entre las comunidades autónomas para la población de 25 a 64 años con estudios terciarios. En este grupo, el desempleo alcanza el 9,9%. Solo Ceuta y Melilla aparecen por encima si se incluyen también las ciudades autónomas, con un 10,3%.

Esto significa que incluso las personas con estudios superiores tienen en Extremadura más dificultades para encontrar trabajo que en la mayoría del país. Del informe se desprende que formar más es necesario, pero no garantiza por sí solo que el empleo llegue después. De hecho, recoge expresamente que Extremadura figura entre las comunidades que necesitan vincular educación y empleo con sectores capaces de pedir más cualificación, como la tecnología, las energías limpias o la agroindustria de alto valor.