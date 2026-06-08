El polen no da tregua en Extremadura tras una primavera húmeda y la llegada brusca del calor

La temporada de alergias al polen no ha aflojado en Extremadura pese al avance de junio. La combinación de una primavera muy húmeda y una entrada brusca de temperaturas veraniegas ha alargado el periodo de polinización y mantiene en alerta a las personas alérgicas, especialmente por la presencia de gramíneas, uno de los pólenes que más síntomas provoca en esta época del año.

La Red Española de Aerobiología ha situado para esta semana las gramíneas en niveles elevados en el centro y noroeste peninsular, con registros moderados en el centro-oeste, mientras que el olivo ha comenzado a bajar en el sur, el centro y el noreste. Esa transición no elimina el problema: en pacientes sensibilizados a varios alérgenos, el solapamiento entre los últimos coletazos del olivo y el pico tardío de las gramíneas puede traducirse en más estornudos, picor de ojos, congestión nasal y cansancio.

Calor, viento y días secos

La meteoróloga Mar Gómez ha explicado que "la combinación" de una primavera muy húmeda con una transición térmica brusca hacia el calor ha creado "las condiciones perfectas para una polinización intensa y dilatada en el tiempo". En Extremadura, el cambio de tiempo se nota ya en los termómetros: Cáceres se mueve estos días entre máximas de 34 y 36 grados, mientras que Badajoz puede alcanzar los 38 grados el jueves, con jornadas soleadas y muy calurosas.

El Periódico Extremadura

Ese escenario puede complicar la situación para los alérgicos. Las lluvias ofrecen un alivio inicial porque limpian el ambiente, pero el efecto dura poco si después regresan la estabilidad, el calor y el viento. "Cuando las vaguadas traen lluvia, el alivio es real pero efímero: en cuanto se recupera la estabilidad y vuelven los días secos y con viento, la dispersión del polen se reactiva con fuerza", ha detallado Gómez.

No siempre es un resfriado

La médica y divulgadora sanitaria Paula Samper ha advertido de que muchos pacientes acuden a consulta pensando que arrastran "un resfriado que no remite". Esa confusión, ha señalado, puede retrasar el diagnóstico y también el tratamiento. La rinitis alérgica estacional suele presentarse con estornudos repetidos, congestión, moqueo claro, picor en nariz, ojos o garganta y lagrimeo.

El aviso es especialmente importante para quienes tienen asma u otras patologías respiratorias previas, ya que la alergia puede empeorar los síntomas y provocar opresión en el pecho o dificultad para respirar.

Qué hacer estos días

La recomendación principal es consultar a diario los niveles de polen antes de planificar actividades al aire libre. La sección de Polen de eltiempo.es permite comprobar la situación por provincias y tipo de polen activo.

También conviene ventilar la casa solo durante 10 o 15 minutos, preferiblemente después de la lluvia o en momentos de menor concentración; usar gafas de sol en exteriores; ducharse y cambiarse de ropa al llegar a casa; lavar la nariz con suero fisiológico; y recurrir a lágrimas artificiales o colirios antihistamínicos si la irritación ocular es intensa.

Samper ha insistido en que conocer la relación entre clima y alergia ayuda a prevenir: "Conocer el pronóstico y los niveles previstos permite planificar mejor las actividades diarias".