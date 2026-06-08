El TSJEx ve un "atajo" el decreto que cambia la Zepa para salvar Valdecañas y lo paraliza

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dado un golpe judicial a la vía abierta por la Junta para intentar salvar Marina Isla de Valdecañas de la demolición. La Sala ha acordado la suspensión cautelar e inmediata del Decreto 180/2025, aprobado por el Ejecutivo autonómico el pasado 16 de diciembre, en todo lo relativo a la ZEPA Embalse de Valdecañas, y ha dado la razón a Ecologistas en Acción y FONDENEX, que habían recurrido la norma al considerar que buscaba excluir la isla del espacio protegido.

El auto, fechado el 5 de junio, no resuelve todavía el fondo del procedimiento, pero sí deja paralizada la aplicación del decreto en este punto clave. La resolución es especialmente relevante porque el tribunal aprecia que la modificación de los límites de la ZEPA puede afectar directamente a la ejecución de las sentencias firmes que ordenan la demolición total del complejo turístico, levantado entre los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo.

La Sala utiliza una expresión especialmente contundente al señalar que "la exclusión de la zona ZEPA de la Isla Valdecañas puede suponer en definitiva un atajo para resolver otros problemas". Ese "atajo", según el contexto del propio auto y del recurso ecologista, apunta a la posibilidad de que el decreto abriera una vía para intentar neutralizar los efectos de las resoluciones judiciales que pesan sobre el resort.

Agencia ATLAS

La excusa cartográfica, bajo sospecha

La Junta ha sostenido que el decreto respondía a la necesidad de corregir errores cartográficos derivados de antiguas delimitaciones realizadas sobre mapas en papel. Esa ha sido la tesis defendida por el Ejecutivo autonómico en su revisión de espacios protegidos: ajustar límites de 39 zonas ZEPA y otros enclaves de la Red Natura 2000 para excluir superficies que, según la Administración regional, no tendrían valores ambientales suficientes o estarían próximas a cascos urbanos.

Sin embargo, el TSJEx cuestiona esa explicación en el caso concreto de Valdecañas. El auto afirma que no aprecia "una justificación técnica y ambiental real para el cambio de delimitación que realiza el decreto" y añade que la modificación "va más allá de una corrección de errores con apariencia".

La Sala también advierte de que "resulta evidente que el nuevo decreto puede hacer extremadamente difícil ejecutar las sentencias firmes". Y es que el decreto no se analiza solo como una modificación ambiental, sino por sus posibles efectos sobre el cumplimiento de un derribo ya ordenado por los tribunales. En 2022, una sentencia del Tribunal Supremo determinó la demolición total del macrocomplejo (hotel, viviendas, campo de golf y viales). Rechazó el argumento de la "imposibilidad material de ejecución" planteado por los constructores y la Junta de Extremadura, estableciendo que las construcciones se realizaron sobre suelo protegido. En 2025, el Tribunal Constitucional desestimó por unanimidad los recursos de amparo presentados por la Junta de Extremadura y otras entidades, dando luz verde definitiva a la demolición completa y zanjando el intento de legalización a través de leyes autonómicas.

Riesgo para la ejecución de las sentencias

El tribunal aprecia la existencia de 'periculum in mora', es decir, el riesgo de que la entrada en vigor del decreto cause efectos difíciles de revertir mientras se tramita el recurso. En concreto, la Sala advierte de que, si la norma desplegara efectos, podría abrirse "un nuevo frente litigioso" sobre el fundamento de la orden de demolición.

Ese razonamiento es clave porque Valdecañas acumula casi dos décadas de batalla judicial. El complejo, que incluye hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones anexas, está declarado ilegal por los tribunales. Pese a ello, el resort continúa operativo y la demolición no se ha ejecutado. La modificación de la ZEPA impulsada por la Junta aparecía como una de las principales herramientas para cambiar el escenario ambiental de la isla y sostener que el derribo ya no resultaba necesario o debía revisarse.

El decreto de la Junta

El decreto paralizado se enmarca en la revisión de límites de espacios protegidos defendida por la Junta de Extremadura. El Ejecutivo autonómico argumentó para su aprobación que la normativa actual ha supuesto un freno al desarrollo de determinados municipios al impedir o dificultar infraestructuras básicas, ampliaciones urbanas, polígonos industriales, cementerios o equipamientos públicos.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, defendió en su momento que el objetivo era excluir zonas protegidas colindantes con cascos urbanos para permitir su desarrollo y expansión, siempre que no se perjudicaran los valores ambientales. La Administración regional sostuvo también que algunas delimitaciones iniciales de la Red Natura 2000 no se hicieron con suficiente rigor y que incluyeron espacios sin valores naturales que justificaran ese nivel de protección.

En Valdecañas, sin embargo, esa justificación se encontraba atravesada por el largo conflicto judicial del complejo turístico. La propia Junta había planteado que los cambios en la ZEPA pudieran tener efectos en el procedimiento de demolición. La suspensión cautelar acordada ahora por el TSJEx deja sin efecto esa vía, al menos hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del recurso.

"No es una corrección técnica"

El abogado ambientalista Jaime Doreste, profesor de Derecho Ambiental y Urbanístico de la Universidad Autónoma de Madrid y representante de Ecologistas en Acción tanto en este recurso como en el procedimiento de ejecución de la demolición, ha considerado que el TSJEx "ha desnudado por completo la maniobra de la Junta".

"No estamos ante una corrección técnica, sino ante un fraude de ley en toda regla. La Sala habla de "atajo", de "extemporaneidad" y de ausencia de justificación ambiental real. Es la constatación judicial de que el decreto se redactó en un despacho, no sobre el terreno, con un único objetivo: intentar rescatar urbanísticamente la Marina de Valdecañas a costa de violar el Estado de Derecho", ha señalado.

Doreste ha subrayado que la suspensión "no es la sentencia final", pero sí "un golpe casi definitivo a las pretensiones de la Junta". Según ha indicado, el decreto queda ahora paralizado, no puede surtir efectos y la ZEPA mantiene su integridad.

También el coordinador regional de Ecologistas en Acción de Extremadura, Julio César Pintos, ha considerado que la resolución supone una advertencia directa al Ejecutivo autonómico. A su juicio, "la Junta ha sido pillada in fraganti" tras años de intentos para evitar la ejecución de las resoluciones judiciales sobre Valdecañas.

FONDENEX: "fraude de ley"

La suspensión cautelar acordada por el TSJEx también ha dado respuesta al recurso contencioso-administrativo presentado por FONDENEX (Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura), admitido a trámite el pasado 24 de febrero de 2026, contra el decreto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible que modificaba los límites de 11 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

La entidad ha recordado que el decreto, publicado en el DOE el 22 de diciembre de 2025, justificaba los cambios por supuestos defectos cartográficos derivados de antiguas delimitaciones sobre mapas en papel y defendía una mayor precisión mediante técnicas de teledetección satelital. Sin embargo, FONDENEX ha sostenido que, en el caso de Valdecañas, la modificación tenía un alcance muy distinto al del resto de espacios afectados.

Según la organización, casi todos los ajustes eran de escasa entidad, salvo en la ZEPA Embalse de Valdecañas, donde se reducían 324,9 hectáreas, de las que 208,9 correspondían mayoritariamente a la isla de Valdecañas, más del 60% de la superficie recortada. FONDENEX ha señalado además que el decreto eliminaba áreas en colas de embalses, zonas que considera especialmente relevantes para la biodiversidad de aves, y suprimía espacios periféricos de protección.

En sus alegaciones, la entidad ha defendido que el decreto se aprobó “única y exclusivamente” para sacar la isla de Valdecañas de la ZEPA del mismo nombre después de que el Tribunal Constitucional avalara por unanimidad la demolición de lo construido por ser ilegal. FONDENEX también ha cuestionado que la Junta pudiera aprobar esa reducción sin autorización previa de la Comisión Europea, sin informe científico que acreditara una evolución natural que justificara los cambios y sin los informes previstos en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

La organización ha pedido al TSJEx que declare no ajustado a Derecho el Decreto 180/2025 y ha defendido su suspensión cautelar al entender que no cumple la legislación estatal, autonómica y europea, incluidas las directivas de Aves y Hábitats. A su juicio, la norma constituye un “fraude de ley manifiesto” orientado a impedir el derribo de la urbanización de la isla de Valdecañas.