La UEx abre 18 cursos de verano y otoño en Extremadura: desde Yuste a Fregenal

La actualidad marcará este año los Cursos Internacionales de Verano/Otoño de la Universidad de Extremadura, que llegan a su vigésima séptima edición con una oferta pensada para acercar la universidad a la sociedad extremeña y abrir espacios de formación fuera del calendario habitual de grados y másteres.

La directora del Secretariado de Actividades Culturales, María Antonia Pardo, ha anunciado que la programación contará con 18 cursos, de los que 15 serán presenciales y tres se impartirán en formato virtual. La duración media será de tres días, una fórmula que permite concentrar contenidos de interés social, profesional y académico en sesiones breves y abiertas a distintos perfiles.

Los cursos se celebrarán entre los meses de julio y octubre en diferentes sedes de Extremadura. En la provincia de Cáceres habrá ocho propuestas: cuatro en la capital cacereña y otras cuatro entre el Monasterio de Yuste y el Parador de Jarandilla de la Vera. En la provincia de Badajoz se impartirán siete cursos: cinco en la capital pacense y dos en Fregenal de la Sierra.

Inteligencia artificial, salud y Europa

La programación mira de lleno a algunos de los grandes debates del momento. La inteligencia artificial estará presente desde varias perspectivas, con cursos vinculados a la tecnología, la economía, la docencia y la empresa. La idea es abordar una realidad que ya afecta a las aulas, al trabajo y a la manera en la que ciudadanos e instituciones toman decisiones.

La Unión Europea tendrá también un peso destacado en la oferta de este año. Los cursos tratarán su papel en el contexto actual y en etapas históricas, con asuntos como las relaciones con América Latina, Carlos V y su época, la política europea, la actualidad migratoria y la crisis climática. También habrá espacio para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la igualdad y el cooperativismo.

Otro de los bloques con mayor utilidad para el público general será el relacionado con la salud y el bienestar. La UEx incluye propuestas sobre riesgo cardiovascular, deporte, alimentación y enfermedades de transmisión sexual. Son temas con una aplicación directa en la vida cotidiana y que conectan con preocupaciones frecuentes de la población extremeña.

Historia, humanidades y cultura

La edición mantiene además una línea humanística e histórica que en los últimos años se ha consolidado dentro de los Cursos de Verano/Otoño de la UEx. Entre las propuestas figuran contenidos relacionados con la Guerra Civil y con Arias Montano, dentro de una programación que combina actualidad, memoria, ciencia, cultura y pensamiento.

Detrás de cada curso hay más de una veintena de profesores de la UEx y de otras universidades, responsables de diseñar las 18 propuestas de esta edición. La coordinación corresponde al Secretariado de Actividades Culturales del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

Presentacion XXVII Cursos de Verano-Otoño / Cedida

La vicerrectora de Extensión Universitaria, Teresa Terrón, ha subrayado que la UEx pone a disposición de la comunidad universitaria y de la sociedad en general una formación complementaria "con un formato y unas perspectivas diferentes" a las enseñanzas regladas de grado o máster. También ha destacado el sentido territorial de la programación: "Salimos de las aulas y nos acercamos a nuestra realidad y a nuestra sociedad extremeña".

Una red de apoyos institucionales

Los cursos salen adelante con el respaldo de instituciones y entidades colaboradoras. Entre ellas figuran la Junta de Extremadura, las diputaciones de Cáceres y Badajoz, varios ministerios, la Fundación Academia Europea de Yuste, ayuntamientos como el de Fregenal de la Sierra, Fundación CB, cátedras universitarias, colegios profesionales, institutos de investigación, Fundecyt-PCTEX y empresas vinculadas a distintos ámbitos.

El rector de la UEx, Pedro Fernández Salguero, ha agradecido al Vicerrectorado de Extensión Universitaria su labor para acercar la universidad a la sociedad. Según ha defendido, la universidad debe formar generaciones competitivas con una visión global a través de la formación universitaria en todas sus vertientes.

La edición de 2026 quedó inaugurada el pasado sábado, 6 de junio, con un concierto del Coro de la UEx en la iglesia de Santo Domingo de Cáceres. Bajo el título "Música Coral en Bandas Sonoras", la agrupación, dirigida por el profesor Francisco Rodilla León y acompañada al piano por José Luis Porras, interpretó piezas de películas como La Misión, Love Story o Cinema Paradiso. El cierre de la programación correrá a cargo del Aula de Danza de la UEx con un espectáculo previsto para clausurar esta edición.