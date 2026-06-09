El cereal de secano se desploma en Extremadura: la cosecha cae un 40% por el calor

La campaña del cereal de secano vuelve a torcerse en Extremadura. UPA-UCE ha alertado este martes de que la cosecha está en «serio peligro» tras unas primeras semanas de recolección marcadas por el adelanto de la campaña, las altas temperaturas y unos rendimientos que ya apuntan a pérdidas de producción del 40%.

La organización agraria sostiene que el cultivo no ha logrado resistir el estrés provocado por el calor. «Hemos hecho todos los tratamientos fitosanitarios necesarios para mantener sana la planta pero, finalmente, no ha aguantado debido al gran estrés que ha sufrido», ha señalado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos.

El desplome de la producción llega, además, en un contexto de fuerte encarecimiento de los costes. Según UPA-UCE, los productores han tenido que afrontar una subida superior al 30%, mientras los precios se mantienen en niveles similares a los de 2025. La organización calcula que una hectárea de cereal supone en torno a 750 euros de gasto y que la media en muchas explotaciones extremeñas ronda las 2,5 toneladas por hectárea.

Con estos números, sostiene Llanos, la campaña resulta inviable para muchos productores. «Los agricultores no cubrimos los costes de producción», ha advertido el dirigente agrario, que reclama más presupuesto tanto al Gobierno de España como a la Junta de Extremadura para «salvar» al sector del cereal. La organización advierte de que la situación del cereal de secano está «en peligro de extinción» y que puede provocar el abandono de muchas explotaciones familiares.

Ayudas

La mala evolución de la campaña ha llevado incluso a algunos productores a destinar a heno trigo que inicialmente iba a grano, después de comprobar que hasta el 80% del grano estaba vano, según denuncia la organización. UPA-UCE reclama por ello líneas de apoyo específicas para el cereal de invierno, así como cupos a los cereales importados de Ucrania y medidas incentivadoras para reducir los costes de producción en el marco de la PAC.

La organización recuerda que, una vez finalizadas las borrascas, ya advirtió de que sería una campaña «desastrosa» para el cereal y elaboró un documento con los municipios que habían quedado fuera de los listados de ayudas, entre ellos zonas como La Serena o la Campiña. UPA-UCE asegura que en esas comarcas ya se está constatando la pérdida de renta.

«Exigimos a la Junta que ponga encima de la mesa el presupuesto para las ayudas por las borrascas que el Gobierno central le permitió. Estamos en junio y ya estamos viendo las pérdidas de renta por esta situación», ha destacado Llanos. Pide también a los intermediarios que paguen precios que permitan cubrir los costes de producción y reclama que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria.