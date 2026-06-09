Correos activa en Extremadura un portal para cubrir contratos temporales

CCOO-Correos de Extremadura ha recordado que el próximo 14 de junio finaliza el plazo para inscribirse en el nuevo Portal de Empleo de Correos, una herramienta abierta para las personas interesadas en trabajar en la empresa pública en la región y orientada a cubrir contratos temporales en aquellos puestos, localidades o provincias donde las bolsas oficiales estén agotadas o no cuenten con candidatos disponibles.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, el portal permite la inscripción telemática para optar a puestos operativos de reparto, oficinas y centros logísticos. CCOO ha subrayado que la medida ha sido impulsada a través de la negociación colectiva y que su aplicación debe respetar en todo momento el derecho preferente de contratación de quienes ya forman parte de las bolsas de empleo oficiales de Correos.

Una bolsa complementaria

El sindicato, mayoritario en Correos, ha explicado que esta herramienta tiene carácter transitorio y no sustituye a las bolsas de empleo, sino que las complementa cuando no haya candidatos disponibles para cubrir necesidades concretas. Además, solo podrá prorrogarse en caso de necesidad y mediante acuerdo sindical.

CCOO ha precisado que inscribirse en el portal no genera un derecho automático a la contratación, aunque sí puede suponer una oportunidad para acceder a un puesto temporal en Correos. También puede servir, según el sindicato, como vía de entrada para participar en futuras ofertas de empleo que permitan obtener una plaza fija o incorporarse a las bolsas de contratación temporal.

Control en los llamamientos

La organización sindical ha señalado que ha garantizado, mediante la negociación, la implantación de mecanismos de control, transparencia y orden en los llamamientos, con el objetivo de evitar usos arbitrarios del portal y proteger los derechos del personal eventual.

Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 14 de junio y obtener información detallada en la Sección Sindical de CCOO de Correos en Cáceres y Badajoz, donde se han habilitado puntos de atención específicos para resolver dudas y orientar sobre el acceso al empleo en Correos.

CCOO-Correos de Extremadura ha presentado este portal como una oportunidad para acceder a la contratación temporal en la mayor empresa pública del país, especialmente en los servicios de reparto, atención en oficinas y centros logísticos.