USO denuncia carencias en el Infoex y la Junta le pide que no sea "catastrofista"

El inicio de la campaña de incendios forestales ha abierto un nuevo cruce de posiciones entre USO y la Junta de Extremadura por la situación del Plan Infoex. El sindicato ha denunciado que el dispositivo arranca con "las mismas carencias en personal y medios" que en 2025, mientras que la Administración regional ha rechazado ese diagnóstico y ha pedido que no se utilicen mensajes "catastrofistas e irresponsables" en plena época de riesgo alto.

El delegado de USO Bomberos Forestales en Cáceres, José Javier Calvo del Solar, ha advertido de que las mejoras anunciadas por la Junta no se han traducido, a su juicio, en un refuerzo suficiente del operativo. "No hemos mejorado el plan Infoex", ha afirmado, antes de señalar que la falta de personal y medios puede limitar la capacidad de respuesta durante los meses de verano.

La denuncia de USO

USO ha sostenido que el dispositivo sigue por debajo de las necesidades reales para afrontar una campaña marcada por la acumulación de combustible en el monte y por las previsiones meteorológicas adversas. El sindicato ha alertado de que la situación actual "continúa igual que en 2025" y ha insistido en que el operativo no dispone, a su entender, de los medios humanos y materiales suficientes.

Uno de los principales puntos de crítica está en el número de efectivos. Calvo del Solar ha denunciado que no se han alcanzado los 1.200 bomberos que, según el sindicato, se habían anunciado inicialmente, y ha asegurado que el dispositivo "no llega ni a 1.000 bomberos forestales".

El representante sindical también ha cuestionado las condiciones en las que se incorpora parte del nuevo personal. Ha señalado que hay bomberos forestales que cuentan con un solo equipo de protección individual, en algunos casos con tallas inadecuadas, y ha añadido que parte de la plantilla continúa todavía en proceso de formación. "Esos bomberos todavía no están operativos", ha aseverado.

USO ha vinculado sus advertencias al riesgo acumulado en el monte y ha utilizado una expresión contundente para resumir su diagnóstico. "El desastre está servido, solo nos falta la chispa", ha alertado Calvo del Solar.

El sindicato ha reclamado además la reapertura de la mesa técnica de negociación, que, según ha explicado, permanece paralizada desde hace más de un año. "La mesa técnica lleva parada demasiado tiempo y necesitamos sentarnos a hablar", ha indicado el delegado de USO Bomberos Forestales en Cáceres.

A esas críticas se suma, según el sindicato, el retraso en el abono de complementos salariales vinculados a la disponibilidad, que acumularían hasta seis meses de demora. Para USO, esta situación agrava las condiciones laborales del colectivo en plena campaña de incendios.

La respuesta de la Junta

La Junta de Extremadura ha rechazado que el Infoex se encuentre en la misma situación que el año pasado y ha defendido que el dispositivo cuenta este año con más personal, más medios y nuevos recursos materiales. La Administración regional ha subrayado que el operativo tiene 138 bomberos forestales durante todo el año que antes no tenía, además de seis coordinadores de zona incorporados respecto a 2025.

En cuanto a los medios, el Gobierno autonómico ha señalado que el Infoex dispone esta campaña de un avión anfibio más, de un Centro Operativo Regional (COR) recién estrenado y de 37 vehículos incorporados a finales del pasado año. Entre ellos figuran 11 pick-up, 8 camiones autobomba, 7 bulldozers, 6 góndolas, 4 tractores forestales y un furgón taller.

La Administración regional también ha respondido al debate sobre la plantilla. Según la Junta, la cifra trasladada ha sido siempre de más de 1.240 profesionales entre bomberos forestales y agentes del Medio Natural. De ellos, ha precisado, 994 son bomberos forestales y el resto corresponde a agentes del Medio Natural, a los que considera una pieza clave del dispositivo porque ejercen como directores de extinción y realizan guardias de incendios.

El Ejecutivo extremeño ha añadido que esas guardias de los agentes del Medio Natural se prestan desde este año durante los 12 meses, cuando hasta ahora se realizaban solo en la época de peligro alto. También ha recordado que el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, habló en la Asamblea de alcanzar los 1.077 bomberos forestales a lo largo de la legislatura.

Sobre los equipos de protección, la Junta ha explicado que el Plan Infoex entrega un EPI al año a los bomberos forestales y que los únicos que tienen uno son los profesionales incorporados este año, que recibirán un segundo equipo próximamente. En cuanto al personal en formación, ha detallado que son ocho bomberos de un total de 994, lo que equivale al 0,8% de la plantilla.

La Junta también ha rechazado la expresión utilizada por USO sobre el riesgo de desastre y la ha calificado de "catastrofista e irresponsable". Además, ha situado las declaraciones sindicales en el contexto de un año con elecciones sindicales.

En relación con la mesa técnica, la Administración ha señalado que la última reunión se celebró en la primavera de 2025 y que en otoño se convocaron elecciones, un periodo en el que, según la Junta, no se puede negociar sobre asuntos que impliquen modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Por último, el Gobierno regional ha reconocido pagos pendientes en el complemento de disponibilidad y ha avanzado que en la nómina de junio se abonará una parte de esas cantidades, mientras que el resto se irá pagando en las siguientes nóminas.

Con estas posiciones enfrentadas, la campaña de incendios arranca en Extremadura con USO reclamando más personal, medios y negociación, y con la Junta defendiendo que el Infoex cuenta este año con más recursos que en 2025 y pidiendo evitar mensajes alarmistas sobre el dispositivo.