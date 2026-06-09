La Junta pide al Gobierno eliminar la declaración del IVA a autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros

La Junta de Extremadura ha instado al Gobierno central a suprimir la obligación de presentar el IVA para los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales, una medida con la que pretende aliviar la carga burocrática de un colectivo clave para la economía regional. El Ejecutivo autonómico también reclama que este trámite se simplifique y pase a realizarse mediante una única declaración anual, con el objetivo de facilitar la actividad diaria de los trabajadores por cuenta propia.

Una reivindicación trasladada en los premios de Opaex

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, trasladó esta petición durante su intervención en la XIX edición de los Premios Autónomos y Empresas de la Organización de Profesionales y Autónomos de Extremadura (Opaex), celebrada este pasado viernes, 5 de junio, en Villanueva de la Serena. Santamaría aprovechó este encuentro empresarial para subrayar el compromiso de la Junta con los autónomos y destacar el papel esencial que desempeñan en el desarrollo económico y social de Extremadura.

Según ha señalado la Junta de Extremadura, este respaldo se refleja en los Presupuestos autonómicos de 2026, que ascienden a 8.854 millones de euros. Dentro de estas cuentas, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital contará con una dotación de 636,46 millones de euros, lo que supone un incremento del 21,7 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Tarifa cero, nuevas ayudas y apoyo durante las bajas

Entre las principales medidas dirigidas al colectivo, el Ejecutivo autonómico destaca la consolidación de la tarifa cero, dotada con 6,8 millones de euros, así como el impulso de la tarifa ‘Quédate’ para mayores de 65 años. La Junta también prevé nuevas ayudas para respaldar a los autónomos con menores ingresos o que se encuentren en situaciones especiales, dentro de una estrategia orientada a reducir obstáculos y favorecer la continuidad de los negocios.

Además, durante el segundo semestre del año se pondrá en marcha una nueva línea de ayudas destinada a cubrir las cuotas de la Seguridad Social durante las bajas por incapacidad temporal. Con esta iniciativa, el Gobierno regional asegura que dará respuesta a una “demanda histórica” de los autónomos extremeños, que vienen reclamando más protección en los periodos en los que no pueden desarrollar su actividad.

En el ámbito autonómico, la Junta también reforzará programas como ‘Releva’, orientado a facilitar el relevo generacional en los negocios. Esta línea de actuación busca garantizar la continuidad de actividades profesionales y empresariales que forman parte del tejido económico de pueblos y ciudades de Extremadura.

Extremadura alcanza uno de sus mejores registros de autónomos

La Junta ha resaltado que, en mayo, el número de autónomos afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos alcanzó los 81.935. El Ejecutivo autonómico considera que se trata de “uno de los mejores registros históricos”, con 749 autónomos más en el último año y 628 nuevos afiliados solo en el último mes.

El Gobierno regional también ha destacado la evolución del mercado laboral, con el paro registrado en mínimos de los últimos 30 años y por debajo de los 62.000 desempleados. En este contexto, la Junta mantiene una hoja de ruta basada en la escucha activa y en la colaboración con las organizaciones representativas del trabajo autónomo.

Esa estrategia se materializa en iniciativas como el Programa de Fomento y Consolidación del Empleo Autónomo, dotado con 316 millones de euros hasta 2027 y acordado con Opaex, CEAT y ATA. Este plan ha sido reconocido por ATA Nacional como el mejor programa de autónomos de España, según ha destacado el Ejecutivo autonómico.

Reconocimiento al talento empresarial extremeño

Durante la gala de Opaex se reconoció el talento, el esfuerzo y el compromiso de los autónomos extremeños, así como su contribución al crecimiento de la región. Los galardonados fueron Mecatena, como Mejor Empresa; Joyería Quintana, como Mejor Autónomo; Panthera Sport Club, como Mejor Emprendedor; y Macarraca, como Mejor Empresa de Comercio y Servicios.

Santamaría agradeció también la labor de Opaex, una organización con casi dos décadas de trayectoria y presencia en toda Extremadura. El consejero puso en valor su compromiso con los trabajadores autónomos y su papel como interlocutor en la defensa de las necesidades del colectivo.

“Desde la Junta vamos a seguir trabajando para que tengáis más oportunidades y menos obstáculos, porque cuando a los autónomos y a las empresas les va bien, le va bien a Extremadura”, concluyó el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría. Con este mensaje, la Junta reafirmó su apuesta por convertir el apoyo al trabajo autónomo en una de las prioridades económicas de la legislatura.