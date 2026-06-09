'Las Migrantas' renuncia a las subvenciones de la Junta de Extremadura por "coherencia"

El Movimiento Mujeres Migrantes de Extremadura (Las Migrantas) ha anunciado que renuncia a dos subvenciones concedidas por la Junta de Extremadura, por un importe total de 78.216 euros, por "coherencia" con sus principios y ante lo que considera un contexto institucional "incompatible con los principios de igualdad, dignidad humana y no discriminación".

La entidad dejará de percibir 66.069 euros destinados al programa "Mujeres migrantes y refugiadas constructoras de paz y ciudadanía global", una subvención por concesión directa otorgada por la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo (Aexcid) en la convocatoria de 2025 para ejecutarse en 2026.

A esa cantidad se suman otros 12.146 euros correspondientes al proyecto "Voces legítimas: experiencias de la niñez migrante y refugiada", incluido en la convocatoria de la Junta para financiar programas de inclusión social dirigidos a colectivos en situación o riesgo de exclusión social en 2026. En este caso, la ayuda había sido concedida en régimen de concurrencia competitiva.

Reflexión colectiva

En un comunicado, Mujeres Migrantes ha explicado que la decisión llega tras "una reflexión colectiva" y que aceptar estas ayudas "no sería coherente con el mandato social, político y ético" que sostiene la organización.

"Esta decisión responde a un ejercicio de coherencia con nuestros principios, valores y compromiso con los derechos humanos, la igualdad de trato, la no discriminación y la defensa de una sociedad inclusiva", ha señalado el colectivo.

La entidad, conformada y liderada por mujeres migrantes, refugiadas y exiliadas, ha subrayado que no puede aceptar financiación pública en un contexto que, a su juicio, no encaja con los valores que orientan su trabajo. Mujeres Migrantes ha reiterado además su compromiso con "la construcción de una Extremadura diversa, democrática y respetuosa con los derechos de todas las personas, independientemente de su origen".

Pertenencia y ciudadanía

El colectivo explica que trabaja para fortalecer el sentido de pertenencia de las personas migrantes, refugiadas y exiliadas a las comunidades y territorios que habitan, promoviendo su participación activa como ciudadanas con plenos derechos.

Entre sus ejes de trabajo figuran el impulso de acciones para que los territorios de acogida reconozcan y valoren sus contribuciones sociales, culturales, económicas y comunitarias, así como la reivindicación de su papel como agentes de cambio, constructoras de ciudadanía, dinamizadoras de la vida comunitaria y protagonistas en una sociedad más diversa, democrática y solidaria.

Mujeres Migrantes defiende que una convivencia intercultural solo es posible cuando se reconoce que la migración "no es una carga, sino una oportunidad" para enriquecer los territorios, fortalecer el tejido social y construir comunidades más justas, participativas y respetuosas con los derechos humanos.