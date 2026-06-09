Una piloto de Guareña (Badajoz) lleva al Papa hasta Barcelona y le pide bendiciones para familias y allegados

La visita del papa León XIV a España ha dejado este martes una imagen con acento extremeño. Ángeles Hernández González, aviadora extremeña de Iberia, ha formado parte de la tripulación de vuelo como copiloto que ha trasladado al Pontífice desde Madrid hasta Barcelona, dando comienzo a la segunda etapa de su viaje apostólico por el país.

La joven es originaria de la localidad pacense de Guareña, según ha confirmado el propio alcalde del municipio, Abel González Ramiro, a través de sus redes sociales. Ángeles ha tenido la oportunidad de compartir cabina con León XIV y de trasladarle antes del despegue una petición muy personal. "Muchas familias nos han pedido que, de alguna manera, le pidamos su bendición. Si de alguna forma, le puede hacer llegar la bendición a todos ellos, le estarán muy agradecidos", le ha comunicado Ángeles. El Pontífice ha asentido y ha trasladado las bendiciones. "Muchísimas gracias, nosotros rezamos por usted", le ha transmitido la piloto.

Nuevo hito para la extremeña

Ángeles Hernández González inició sus estudios en el Colegio Nuestra Señora de los Dolores de la localidad pacense. Posteriormente, cursó el Bachillerato en el Colegio Claret de Don Benito, decantándose por la rama de ciencias, lo que sentó las bases de su futura carrera profesional. El primer logro de su carrera llegó al finalizar su formación universitaria en Sevilla, donde se convirtió en la primera ingeniera aeroespacial especializada en Aeronaves y Vehículos Espaciales de Guareña.

Este martes, ha alcanzado otro hito profesional al volar el Airbus A320 de Iberia, bautizado como "Peñón de Ifach", que ha trasladado al Papa. Junto a ella, se encontraba el comandante del vuelo, Pablo Martínez Núñez, que ha invitado al Pontícipe a acceder al espacio de mando antes de partir rumbo a la capital catalana.

El vuelo, desde el que el Papa ha podido visualizar la Sagrada Familia desde el aire durante la aproximación a Barcelona, ha durado 55 minutos. El desplazamiento a las islas Canarias el jueves, donde León XIV terminará su recorrido por España, será realizado por una tripulación distinta y una tercera se encargará del vuelo de regreso a Roma.

El Papa bendice a un bebé / FERRAN NADEU / PIM

Segunda etapa en Barcelona

La llegada de León XIV a Barcelona abre una agenda intensa en Cataluña. Tras aterrizar en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, el Papa ha previsto el rezo de la Hora Media en la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia y, ya por la noche, una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

La jornada del miércoles concentrará buena parte de los actos de esta segunda parada del viaje. El Pontífice visitará el centro penitenciario Brians 1, rezará el Santo Rosario en la abadía de Montserrat, mantendrá un encuentro con entidades de caridad y asistencia diocesanas en la iglesia de Sant Agustí y celebrará una misa en la basílica de la Sagrada Família, donde está prevista la inauguración de la torre de Jesucristo.

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Después de su paso por Barcelona, León XIV continuará su viaje apostólico hacia Canarias, dentro de una visita oficial a España que se prolongará hasta el 12 de junio.