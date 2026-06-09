PP y Vox blindan el presupuesto que sella su pacto de gobierno en Extremadura

En una sesión con la mayoría parlamentaria cerrada de antemano, el margen para las sorpresas era escaso. Álvaro Sánchez Cotrina (PSOE) lo intentó; "tarde", según la consejera de Hacienda, Elena Manzano, y sin éxito, porque PP y Vox llegaron al hemiciclo dispuestos a convertir el pleno de presupuestos en la primera demostración de fuerza del nuevo Gobierno compartido. Hubo debate (más de cinco horas), pero no suspense: las cuentas autonómicas de 2026 superaron sin dificultad las enmiendas a la totalidad del PSOE y Unidas por Extremadura y ahora seguirán su tramitación parlamentaria "vistas para sentencia" a la espera del trámite de enmiendas parciales hasta su aprobación definitiva el 30 de julio.

La imagen la verbalizó el portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá, en una jornada de nuevo marcada por el eco judicial del caso de David Sánchez. Las referencias de la derecha al presidente del Gobierno fueron tan constantes que el propio líder socialista tuvo que aclarar desde la tribuna que él es Sánchez Cotrina. La titular de Hacienda, Elena Manzano, le pidió después que no se ofendiera por esa costumbre de usar siempre el primer apellido. "Yo también me identifico con Silva, pero todos se dirigen a mí como señora Manzano", dijo.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Hacienda, Elena Manzano, en el pleno de presupuestos de la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

PSOE y Unidas unen fuerzas

PSOE y Unidas por Extremadura se apoyaron mutuamente para intentar devolver las cuentas al Ejecutivo, mientras PP y Vox hicieron valer sus 40 votos para mantener vivo el proyecto de ley. En el fondo, el debate enfrentó dos relatos: el del Gobierno de coalición, defendido por Manzano como unas cuentas récord de 8.854 millones de euros que dedican "cada céntimo a lo importante", y el de la oposición, que vio en el presupuesto un "modelo ideológico" anclado en una fiscalidad "frívola y ridícula", que no baja a la "política de carne y hueso" ni a "las cosas del comer".

"Esto no es una enmienda a la totalidad al presupuesto, sino a un modelo ideológico que abandona a mucha gente en Extremadura y agita la polarización", clamó Sánchez Cotrina. El líder socialista utilizó su primera gran intervención ante el hemiciclo para marcar perfil propio, interpelar directamente a María Guardiola y presentarse como alternativa política al Ejecutivo de PP y Vox. "Quiero ser presidente de la Junta y lo voy a ser", proclamó en una intervención concebida como declaración de intenciones.

"Cinco euros dan para un par de cañas, tres cañas si estás en mi pueblo, pero no te dan jamás para sacarte del bolsillo un hospital, construirte una escuela de cero a tres años o comprar un helicóptero que pueda apagar los incendios del verano", replicó contra la política fiscal.

Cotrina se estrena en la tribuna como líder del PSOE: "Quiero ser presidente de la Junta de Extremadura y lo voy a ser" / PSOE de Extremadura

Pese al tono de confrontación, el líder socialista intentó presentar su enmienda como una puerta abierta a la negociación. Condicionó su retirada a que la presidenta María Guardiola "expulse" a los consejeros de Vox del Gobierno y asumiera una propuesta alternativa articulada en siete acuerdos sobre sanidad, educación, vivienda, financiación municipal, infraestructuras, procesos de regularización laboral, diálogo social y cooperación al desarrollo. "Si usted acepta estas propuestas, presidenta, estos presupuestos pueden salir adelante", planteó sin éxito.

"Dientes, dientes, que es lo que les jode"

Desde Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos defendió la enmienda de su grupo como una "obligación moral" frente a un presupuesto que nace "con un alma muy fea" de "ese acuerdo de la vergüenza que ustedes niegan". En lo concreto, Unidas centró buena parte de su rechazo en el recorte de la cooperación al desarrollo, que González Frutos calificó de "canallada" por su valor simbólico y porque, según denunció, los 10 millones que desaparecen de esa partida no van "ni al pobre de aquí ni al pobre de allí".

Como ya hiciera en debates presupuestarios anteriores, el diputado de la formación morada puso un título a estas cuentas, en esta ocasión basado en "una célebre tonadillera que yo creo que será afín a ustedes, porque tiene el mismo defecto, le gusta pagar pocos impuestos": el mítico "Dientes, dientes, qué es lo que les jode", de Isabel Pantoja.

Manzano respondió a González Frutos que, al escucharle a él que es "muy de títulos", pensó que estaba en una película de "auténtica pesadilla" titulada "Clasismo infernal" o "Apocalipsis privado", y se preguntó "en qué realidad viven" los diputados de Unidas. La consejera defendió que se siente "muy cómoda" y "muy orgullosa" de formar parte del actual Gobierno de la Junta, porque, entre otras cosas, es el que han elegido los extremeños.

La titular de Hacienda también utilizó el resultado electoral para responder a Cotrina y reprocharle su "soberbia". Le recordó que el PSOE se quedó en 18 diputados, frente al respaldo del 60% de la Asamblea que suman PP y Vox, y consideró una "desfachatez" que pida romper la mayoría que salió de las urnas.

La presideta de la Junta, María Guardiola, y el vicepresidente de Vox, Óscar Fernández, en el pleno de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

"Cada céntimo a lo importante"

Frente al retrato de la oposición, Manzano defendió que el presupuesto no responde a una imposición ideológica, sino a las prioridades del Ejecutivo de Guardiola. La consejera presentó las cuentas como las más altas de la historia de Extremadura, con 8.854 millones de euros, y sostuvo que dedicarán "cada céntimo a lo importante". También reivindicó que el Gobierno ya las está ejecutando, con un 34,5% a 31 de mayo, por encima de la media de la última década.

La consejera situó la política fiscal como una de las banderas del proyecto frente al "infierno fiscal" que atribuye al anterior modelo socialista. "Los contribuyentes de menor renta, los que pagan menos en España, son los extremeños", subrayó. En el reparto por áreas, puso el acento en sanidad y educación, que concentran buena parte del presupuesto, y defendió las partidas para vivienda, infraestructuras, seguros agrarios, empleados públicos y medidas de apoyo a familias, autónomos y empresas.

PP y Vox reivindican la mayoría

Vox fue el socio que más elevó el tono ideológico del debate. Su portavoz, Inés Checa, defendió que las cuentas recogen postulados de su formación, como la "prioridad nacional", y resumió su posición con una frase: "Primero los nuestros". La diputada vinculó esa idea a la vivienda, la sanidad, la educación y la gestión de los recursos públicos. "Los recursos de los extremeños se quedan con los extremeños", señaló.

Checa también justificó el recorte de la cooperación al desarrollo al asegurar que con la supresión de fondos a la Agencia Extremeña de Cooperación "se termina el despilfarro de dinero hacia cosas que no tienen nada que ver" con Extremadura. "Se acabaron los chiringuitos, se acabó el despilfarro y se acabó el negocio del Partido Socialista", remarcó. En la misma línea, Ángel Pelayo Gordillo defendió que el presupuesto marca un camino "radicalmente distinto" y avisó a la oposición de que el pacto con el PP "se va a cumplir en su totalidad". "Tienen ustedes cuatro años por delante", advirtió.

Los diputados de Vox Ángel Pelayo Gordillo e Inés Checa en el pleno de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

El PP, por su parte, trató de presentar el rechazo a las enmiendas como una ratificación de estabilidad. Hipólito Pacheco tachó la enmienda de Unidas de "trasnochada" y defendió que el presupuesto está "ajustado a lo que necesita Extremadura en este momento", con el 66% de los recursos destinados a políticas sociales y nuevas bajadas de impuestos para familias, autónomos y empresas.

Sánchez Juliá fue más directo contra Cotrina: aseguró que el líder socialista "se ha estrellado" en su puesta de largo, que el PSOE ofrece "la nada" porque defiende más a Pedro Sánchez que a Extremadura, y que no hay alternativa al Gobierno de Guardiola.

La última palabra la tuvo Manzano, que volvió a acusar a PSOE y Unidas de votar en contra por sistema. "Ustedes están diciendo que no a todo solo por una sigla. Ese es el nivel", reprochó. Para la consejera, el debate dejó retratadas dos formas de hacer política: la de quienes "siguen anclados en el pasado, en el odio" y la que atribuyó a María Guardiola, "la lucha diaria por y para Extremadura, por y para los extremeños".

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Con las enmiendas tumbadas y el presupuesto ya encarrilado, Manzano cerró el debate apelando al himno regional: "Extremadura, ahora, libre camina. Contigo de la mano, presidenta, va a correr y va a volar".