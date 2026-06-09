Soraya Arnelas: del baile a las lágrimas

Soraya Arnelas ha vivido en apenas unos días dos escenas muy distintas, pero unidas por la fuerza de lo colectivo. La cantante extremeña ha reunido a más de 900 personas en Malpartida de Plasencia en un concierto celebrado dentro de la campaña europea 'Europe in my region' y de la iniciativa "En Extremadura, hacemos pueblo", impulsada por la Unión Europea en colaboración con la Junta de Extremadura. Poco después, la artista se ha emocionado en Madrid durante el encuentro del Papa León XIV con los voluntarios en IFEMA.

En Malpartida de Plasencia, Soraya ha actuado en la Explanada Municipal en una cita que ha combinado música, cultura e información sobre el papel de los fondos europeos en el desarrollo local. El concierto, presentado por la creadora de contenidos extremeña Sara Cisneros, ha reunido a vecinos y visitantes en torno a una campaña que busca acercar a la ciudadanía el impacto de Europa en los municipios de la región.

Soraya (derecha) en el programa de actividades de 'En Extremadura, hacemos pueblo', en Malpartida de Plasencia. / El Periódico

Europa en los pueblos

La actuación ha formado parte del programa de actividades de "En Extremadura, hacemos pueblo", que se desarrolla entre el 12 de mayo y el 12 de junio en el marco de "Europe in my region", la iniciativa de comunicación de la Unión Europea destinada a dar visibilidad a proyectos financiados con fondos comunitarios.

El evento ha servido para poner de relieve cómo la cooperación europea impulsa iniciativas relacionadas con la cultura, la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo territorial, además de reforzar la cohesión económica y social entre municipios. Extremadura acoge así la segunda edición de "Europa en mi región" en España, después de la campaña celebrada en Asturias en octubre de 2025.

La emoción en IFEMA

La otra imagen de Soraya ha llegado este martes en el Pabellón 3 de IFEMA Madrid, donde el Papa León XIV se ha despedido de la capital en un encuentro con unos 12.000 voluntarios que han trabajado durante su visita apostólica. La cantante ha asistido al acto junto a su marido y su hija, y no ha podido contener la emoción durante la intervención del Pontífice.

El acto ha estado marcado por el reconocimiento al trabajo de los voluntarios, definidos como un "ejército silencioso", y por el mensaje del Papa sobre la gratuidad, la caridad y el compromiso con los demás. También ha asistido el cantante Pablo López, en una despedida en la que León XIV ha sido aclamado por los presentes.

En apenas unos días, Soraya ha pasado del baile y el aplauso en su tierra a las lágrimas ante el Papa en Madrid. Dos escenas diferentes, Malpartida e IFEMA, que dejan una doble imagen pública de la artista extremeña: la de quien celebra con música el valor de los pueblos y la de quien se emociona ante una llamada al servicio, la entrega y la comunidad.