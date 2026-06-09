Villanueva y Valverde de la Vera, escaparate extremeño al mundo en la nueva campaña de Airbnb

Villanueva de la Vera y Valverde de la Vera son los dos pueblos extremeños elegidos por Airbnb para su nueva campaña de verano, una iniciativa con la que la plataforma ha querido reivindicar el atractivo de los municipios españoles como destinos para desconectar, viajar cerca y buscar experiencias alejadas del turismo masivo. La campaña se ha presentado bajo el mensaje 'A veces no se trata de ir más lejos, sino de llegar más cerca'.

La plataforma ha incluido a estos dos municipios cacereños dentro de un recorrido nacional por enclaves rurales de Cataluña, Asturias, Cantabria, Andalucía, Aragón y Extremadura. En el caso de esta región, Airbnb ha puesto el foco en La Vera, una comarca marcada por la arquitectura tradicional, las calles empedradas, el agua de las gargantas y un calendario festivo muy vinculado a la identidad local.

Según ha informado Airbnb en un comunicado, Extremadura completa el recorrido representando "la cara más tradicional de los pueblos españoles", con dos municipios en los que se puede observar su arquitectura, sus calles empedradas y su fuerte vínculo con las tradiciones locales. La elección sitúa así a Villanueva de la Vera y Valverde de la Vera como la referencia extremeña de una campaña pensada para reforzar el tirón del turismo rural este verano.

FOTOGALERÍA | Así es el hotel rural de La Vera en el que se ha alojado el Rey Felipe VI. /

La Vera como imagen de Extremadura

Y es que ambs municipios conservan buena parte del paisaje urbano más típico de la comarca, con viviendas de entramado de madera, balconadas, soportales, fachadas de piedra, adobe y madera, y calles donde el agua y la sombra forman parte de la vida cotidiana. Los dos municipios cuentan, además, con protección patrimonial como conjuntos histórico-artísticos, lo que refuerza su valor dentro del turismo cultural y rural de Extremadura.

En el caso de Villanueva de la Vera, la localidad fue declarada conjunto histórico-artístico en 1982 por la conservación de su arquitectura popular. Sus calles mantienen el modelo constructivo verato, con casas de dos o tres plantas, entramados de madera y materiales tradicionales. A ese casco urbano se suma un entorno natural muy vinculado al agua, con espacios como la Cascada del Diablo, situada en la garganta de Gualtaminos y convertida en uno de los puntos más conocidos del municipio.

Villanueva también está ligada a una de las celebraciones más singulares del calendario festivo extremeño: el Peropalo, una fiesta de carnaval que gira en torno a un muñeco simbólico y que mezcla tradición popular, música, ritual y participación vecinal. Es una de las señas de identidad del municipio y uno de los elementos que explican esa imagen de pueblo con carácter propio que busca la campaña.

Valverde, arquitectura y tradición

Valverde de la Vera, por su parte, fue declarado conjunto histórico-artístico en 1970 y conserva una de las estampas más reconocibles de la arquitectura verata. Sus calles estrechas, sus plazuelas porticadas, sus casas de piedra, adobe y madera, y sus balcones forman parte de un casco urbano muy vinculado a la tradición extremeña. También lo hacen las regueras, pequeños cauces de agua que recorren el empedrado y que son una de las imágenes más características del municipio.

El pueblo es conocido además por Los Empalaos, una de las manifestaciones religiosas y populares más impactantes de la Semana Santa en Extremadura. La celebración, declarada fiesta de interés turístico, se desarrolla en la noche del Jueves Santo y mantiene un profundo componente de silencio, promesa y recogimiento. Valverde cuenta incluso con un espacio dedicado a esta tradición, el Museo del Empalao, que ayuda a entender el origen, los elementos y el sentido de este rito.

Una tendencia al alza

Airbnb ha señalado que el turismo rural representa ya un 30% de las reservas estivales en España, según su análisis de las reservas rurales y su evolución interanual en los veranos de 2024 y 2025. La plataforma interpreta ese dato como parte de un cambio en la forma de viajar, con más interés por pueblos, entornos naturales y estancias que permitan conectar con lo local.

La campaña incluye otras localizaciones como Viladellops, Santa Pau, Coll de Nargó, La Molina, Sotres, Mogrovejo, Cazalla de la Sierra, Zahara de la Sierra, Arroyo de la Balsa Nueva y El Cañón Rojo.