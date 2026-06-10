Hasta 160 euros por alumno: abierto el plazo para solicitar las ayudas de libros y material escolar en Extremadura

Las familias extremeñas pueden solicitar ya las ayudas para libros de texto y material escolar del próximo curso. La Consejería de Educación y Formación Profesional ha destinado 8.949.612 euros a este programa, dirigido a alumnado de centros públicos y privados concertados de la región que curse segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la orden que regula el libramiento de fondos para los centros públicos, con una dotación de 7 millones de euros, y la resolución destinada a los centros privados concertados, por importe de 1.949.612 euros.

Las cuantías fijadas por alumno prestatario serán de 100 euros para el segundo ciclo de Educación Infantil, 130 euros para Primaria y de 160 euros para Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial.

La Consejería ha señalado que el objetivo de esta regulación es dotar progresivamente a los centros de libros de texto y de material escolar y didáctico, ajustar los recursos disponibles a las necesidades del alumnado, promover la propiedad social de los materiales y fomentar hábitos de cuidado y respeto en su uso.

Plazos de solicitud

En el caso de los centros públicos, los padres, madres o tutores legales del alumnado deberán cumplimentar el modelo de solicitud y presentarlo en la secretaría del centro en el plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOE.

Los consejos escolares de los centros solicitantes tendrán en cuenta criterios como la pertenencia a familia numerosa y el umbral máximo de renta de las familias. Además, deberán solicitar los libramientos de fondos en el plazo de 30 días hábiles desde la publicación de la orden.

Los centros educativos que inicien su actividad en el curso 2026/2027 podrán presentar sus peticiones y la documentación correspondiente hasta el 30 de septiembre de 2026.

Centros concertados

Para los centros privados concertados, el DOE ha publicado también la convocatoria de ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de texto y material escolar para las mismas etapas educativas.

En este caso, los padres, madres, tutores o representantes legales del alumnado deberán presentar la solicitud en la secretaría del centro donde los estudiantes estén matriculados en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de este jueves, 11 de junio.

El curso empieza el 10 de septiembre

La convocatoria se publica pocos días después de que la Mesa Sectorial de Personal Docente haya aprobado el calendario escolar del curso 2026/2027 en Extremadura. La actividad lectiva comenzará el 10 de septiembre para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional, y se prolongará hasta el 18 de junio de 2027, salvo en los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, que finalizarán el 4 de junio de 2027.

El próximo curso contará con 177 días lectivos. Las vacaciones de Navidad serán del 23 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, ambos inclusive, y las de Semana Santa, del 22 al 29 de marzo de 2027.