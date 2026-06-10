Las cooperativas extremeñas disparan su facturación un 46,4% en cinco años: “Son un modelo comprometido con el territorio y fijan población”

El cooperativismo agroalimentario extremeño consolida su crecimiento y refuerza su peso estratégico en Extremadura tras incrementar su facturación un 46,4% en los últimos cinco años y sustentar a más de 40.000 familias en la comunidad autónoma. Así se ha puesto de manifiesto este miércoles, 10 de junio, en Mérida, durante la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura.

Un modelo clave para los pueblos extremeños

El encuentro ha reunido a representantes de las cooperativas asociadas para analizar la evolución del sector y definir las principales líneas de trabajo de cara al futuro, en una cita celebrada con la colaboración de Unicaja Banco. La organización ha reafirmado su compromiso con la competitividad, la sostenibilidad, la innovación, la formación, la digitalización y la internacionalización del cooperativismo agroalimentario regional.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco Conejero, ha defendido que “las cooperativas representan un modelo empresarial sólido y comprometido con el territorio, capaz de generar empleo, fijar población y crear oportunidades en nuestros pueblos y comarcas”. Pacheco ha subrayado el papel de estas entidades como herramienta esencial para mantener vivo el medio rural extremeño y fortalecer la economía de las comarcas agrícolas y ganaderas.

Tradición, modernización y mercados exteriores

Asimismo, Ángel Pacheco ha afirmado que “el cooperativismo agroalimentario extremeño es un ejemplo de cómo tradición y modernización pueden avanzar de la mano para ofrecer alimentos de calidad, seguros y cada vez más competitivos en los mercados nacionales e internacionales”. El presidente de la organización ha incidido en que la unión de agricultores y ganaderos permite mejorar la comercialización, ganar dimensión empresarial y afrontar con más garantías los retos de un mercado globalizado.

Durante la Asamblea General se han presentado los principales datos del cooperativismo agroalimentario regional correspondientes al ejercicio cerrado de 2025. Las cifras reflejan un crecimiento sostenido del sector y consolidan a Extremadura como una de las comunidades autónomas con mayor impulso cooperativo en el ámbito agroalimentario.

Más de 1.366 millones de euros de facturación

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura representa a 62 cooperativas asociadas, que suman un total de 189 cooperativas al incluir las cooperativas de base. Todas ellas trabajan con el objetivo de reforzar la competitividad del sector, impulsar el desarrollo rural y defender los intereses económicos y sociales del cooperativismo agroalimentario extremeño.

Un momento de la asamblea de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura / El Periódico

Sus cooperativas asociadas han superado en el último ejercicio cerrado los 1.366 millones de euros de facturación. Este volumen económico, unido al incremento del 46,4% registrado en los últimos cinco años, confirma la fortaleza de un sector que sostiene a más de 40.000 familias en toda Extremadura, muchas de ellas asentadas en zonas rurales.

Además, el 5,2% del PIB regional está vinculado directamente a la actividad de las cooperativas agroalimentarias. Este dato sitúa al cooperativismo como uno de los grandes motores económicos de Extremadura y evidencia su capacidad para generar empleo de calidad en el territorio.

Cohesión territorial y sostenibilidad

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha destacado que estos resultados deben analizarse no solo desde una perspectiva económica. La organización ha puesto el acento en la contribución del cooperativismo a la cohesión territorial, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento del tejido productivo regional.

En este sentido, las cooperativas han sido reivindicadas como herramientas clave para preservar la tradición agrícola y ganadera extremeña. Su papel resulta determinante para impulsar la innovación, garantizar un desarrollo equilibrado del territorio y reinvertir parte de los beneficios en el propio medio rural.

Renovación del consejo rector

La Asamblea General ha aprobado las cuentas anuales de 2026, la gestión social de 2025 y el plan de actuación de 2026, entre otros asuntos. La cita también ha servido para renovar parte del consejo rector, con el nombramiento de ocho de las trece personas que integran este órgano de dirección.

De este modo, las cooperativas han designado a Juan Francisco Blanco Cortés como vicepresidente y a Miguel Monterrey Vázquez como secretario de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura. También han sido elegidos como vocales Alonso Ruiz Sánchez-Barroso, Juan José Manzanero Iniesto, Eugenia María Benaín Romero, Bartolomé Martínez Hidalgo, Antonio Holguín Martín y José Ignacio Moríñigo González.

Se suman al equipo que continúa en sus cargos, con Ángel Juan Pacheco Conejero como presidente, José Antonio Tierno Parral como vicepresidente segundo, y Nicasio Muñoz Toro, Eduardo José Fernández López y José Antonio Babiano Serrano como vocales. La asamblea ha agradecido además el trabajo realizado por las personas salientes para impulsar el cooperativismo agroalimentario extremeño, con una mención especial a Francisco Gajardo Díaz y Alfredo Gómez Andrés.