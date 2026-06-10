Los equipos de apoyo denuncian el "mal funcionamiento" de la orientación educativa en Extremadura por la falta de personal

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha dado voz este miércoles a la situación de los equipos de apoyo y orientación educativa con una concentración a las puertas del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de Plasencia. Allí ha denunciado el "mal funcionamiento que se está dando en la orientación educativa" por la falta de profesionales, la ausencia de una sectorización real y el recurso a programas temporales.

La protesta, según ha indicado el sindicato, no responde a un problema aislado ni exclusivamente local, sino que pretende visibilizar una situación generalizada en el conjunto de los equipos de orientación de la región. Estos servicios, ha recordado CCOO, son esenciales para garantizar la inclusión educativa, la atención a la diversidad, la detección temprana de necesidades, el asesoramiento a los centros, el acompañamiento a las familias y la coordinación con otros servicios públicos.

La secretaria de Organización de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura y orientadora, Silvia Caro, ha advertido de que la orientación educativa funciona con "plantillas insuficientes, programas temporales" y sin "una sectorización real". "Los equipos están desbordados y se necesitan más recursos", ha señalado.

Plantillas estables

CCOO ha reclamado que las necesidades permanentes de la orientación educativa se cubran con plazas estructurales y no mediante refuerzos coyunturales. Caro ha exigido "más profesionales en plantilla", que esas plantillas sean "estables" y que haya "una sectorización real y más recursos" para que los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, los de Atención Temprana, los específicos y los generales puedan atender "con calidad al profesorado, alumnado y a los centros educativos".

El sindicato sostiene que la realidad diaria de estos equipos está marcada por plantillas ajustadas al límite, profesionales que deben atender numerosos centros y localidades, desplazamientos constantes, agendas saturadas y dificultades crecientes para ofrecer una respuesta continuada, cercana y de calidad.

Equipos sobrecargados

La organización sindical ha advertido especialmente de la situación de los equipos específicos. Según Caro, los equipos de orientación están siendo "sobrecargados" porque "no tienen profesionales" suficientes para atender el volumen actual de alumnado.

Uno de los casos más preocupantes, ha apuntado, es el del equipo de Trastorno del Espectro Autista (TEA) de Badajoz, que, según ha denunciado, tiene "casi 250 casos sin darle salida" por falta de profesionales. La representante sindical ha criticado que la única respuesta de la Administración haya sido derivar esos casos al equipo general, que "no está especializado" y que también se encuentra sobrecargado.

"Necesitamos mucho más profesionales de todos los sectores", ha insistido Caro, que ha rechazado que el sistema siga funcionando con "plantillas tan insuficientes" o con "programas inestables temporales" que no forman parte de la plantilla orgánica. "Somos como recursos de quita y pon: este año te pongo, pero el año que viene ya no me interesa, te quito. No puede ser así", ha afirmado.

Atención temprana y altas capacidades

CCOO también ha reclamado el refuerzo de los Equipos de Atención Temprana, que intervienen con alumnado de edades muy tempranas y cumplen una función decisiva en la detección, prevención y respuesta educativa inicial. El sindicato ha defendido que esta atención exige proximidad, tiempo, coordinación y equipos completos.

La Federación ha pedido además más personal especializado para los equipos de Trastornos Graves de Conducta, la creación de un equipo específico de altas capacidades y la presencia de profesionales de Orientación Educativa en todos los Centros de Educación Especial en plantilla orgánica.

Negociación con Educación

CCOO ha pedido a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional que abra un proceso real de negociación para revisar la situación de todos los EOEP de Extremadura, reforzar sus plantillas, mejorar la sectorización, consolidar plazas estructurales y garantizar recursos suficientes para desplazamientos y funcionamiento.

El sindicato ha defendido que una educación inclusiva no se garantiza solo con declaraciones, sino con inversión, planificación y personal suficiente. "Sin orientación educativa suficiente no hay inclusión real, no hay igualdad de oportunidades y no hay respuesta adecuada para el alumnado que más apoyo necesita", ha concluido la Federación.