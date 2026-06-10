La factura invisible de las analíticas en Extremadura: el SES reserva 47,5 millones para sus laboratorios

Cada vez que un paciente se hace una analítica en la sanidad pública extremeña, detrás no solo hay una extracción de sangre, una muestra de orina o un resultado que llega después al médico. También hay reactivos, controles, calibradores, equipos automatizados, material fungible y sistemas digitales que permiten procesar miles de determinaciones clínicas en los laboratorios del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Este miércoles, el Consejo de Gobierno ha autorizado la licitación del suministro de reactivos para el laboratorio automatizado integrado de los distintos laboratorios de la red sanitaria pública. El contrato sale a licitación por 47,5 millones de euros y tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga durante un año más.

Una analítica en sangre podría servir para diagnosticar el alzhéimer. / EFE

La cifra equivale a casi 11,9 millones de euros al año si se reparte de forma lineal durante el periodo inicial del contrato. No permite calcular cuánto cuesta cada analítica concreta, ya que el expediente no detalla el número de pruebas previstas, pero sí muestra el volumen económico que sostiene una parte esencial y poco visible de la asistencia sanitaria.

Lo que no se ve del análisis

Los laboratorios del SES realizan cada año un elevado número de determinaciones clínicas en sus distintas variantes. Son pruebas fundamentales para diagnosticar enfermedades, controlar tratamientos, hacer seguimiento de pacientes crónicos, revisar parámetros básicos de salud o confirmar sospechas médicas.

Para que esos resultados lleguen a las consultas y hospitales, los laboratorios necesitan mucho más que máquinas. El contrato incluye el suministro de todo el equipamiento analítico, preanalítico, postanalítico y auxiliar, además de los reactivos, controles, calibradores, soluciones digitales y fungibles necesarios para realizar las determinaciones.

En la práctica, se trata de garantizar que los laboratorios públicos puedan seguir funcionando con capacidad suficiente para atender la demanda diaria de análisis clínicos en Extremadura.

Cuatro años de suministro

La contratación se plantea como un sistema de racionalización para fijar las directrices y las bases del suministro en los distintos laboratorios del SES. El objetivo es ordenar la compra de estos materiales y equipos, asegurar la continuidad del servicio y evitar contrataciones dispersas en un área de actividad constante.

Los anticoagulantes tradiciones requieren analizar analíticas frecuentemente para ajustar la dosis. / El Periódico

El contrato se distribuirá en las anualidades de su periodo de vigencia y permitirá cubrir tanto los consumibles como la cesión de equipamiento necesaria para el funcionamiento del laboratorio automatizado integrado.

Una pieza básica de la sanidad

Las analíticas son una de las pruebas más habituales dentro del sistema sanitario. Forman parte de revisiones rutinarias, controles de embarazo, seguimiento de enfermedades crónicas, estudios preoperatorios, urgencias, ingresos hospitalarios o consultas de atención primaria y especializada.

Por eso, aunque el contrato no tenga la visibilidad de una obra sanitaria o de una nueva unidad asistencial, afecta a una prestación cotidiana para miles de pacientes. La inversión garantiza el material que permite transformar una muestra en datos clínicos útiles para tomar decisiones médicas.

Noticias relacionadas

Con esta autorización, el SES activa una contratación de gran volumen para sostener durante los próximos años una de las tareas más silenciosas, pero también más necesarias, de la sanidad pública extremeña: que cada análisis pueda hacerse, procesarse y llegar a tiempo a la historia clínica del paciente.